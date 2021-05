Hasta el año 1976, el Sáhara Occidental fue un territorio que formó parte de las colonias españolas. Se trata de una zona que limita con diversos países: desde Marruecos hasta Argelia, pasando por España y Mauritania.

Y hay un momento histórico que fue crucial en el fin de la colonización de este territorio: la conocida 'Marcha Verde', organizada por las autoridades marroquíes y mediante la cual el rey Hasán II quiso dar el golpe definitivo a su ocupación del Sáhara.

Concretamente, en este marcha participaron decenas de miles de civiles, que se adentraron en lo que por aquel entonces era territorio español. 350.000 voluntarios que cruzaron las fronteras arengados por un preocupado Hasán II que, según autores como Ahmed Boukhari, del Real Instituto Elcano, veía cómo su trono estaba en juego.

Ante esto, como recoge la organización del Sáhara Marroquí, el discurso del monarca fue solemne: "Tenemos que iniciar una marcha verde desde el norte de Marruecos hacia el sur y del este al oeste. Tenemos que levantarnos como un solo hombre, con orden y organización para dirigirnos al Sahara y encontrarnos con nuestros hermanos allí", expresaba el 16 de octubre de 1975.

La cuestión radica en que esta llegada de Marruecos chocaba directamente con diversos dictados internacionales, como el de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que un lustro antes decidió aprobar la denominada Resolución. 2711. En ella, se aprobaba un hecho fundamental para el pueblo saharaui: la celebración de un referéndum de autodeterminación. Un referéndum que, por diferentes motivos, al final nunca llegó a celebrarse.

España, Marruecos y el Frente Polisario

Con la 'Marcha Verde' surgió la organización que, a día de hoy, sigue batallando por la autodeterminación del Sáhara Occidental. Se trata del Frente Polisario, el mismo cuyo líder actual se encuentra a día de hoy ingresado en un hospital de La Rioja, y que ha supuesto el detonante de la crisis migratoria que vive Ceuta en las últimas horas.

Técnicamente, la invasión de Marruecos, así como de Mauritania, dos Estados que durante un tiempo se repartieron el territorio saharaui, nunca debió de haberse producido. Como recuerda Boukhari, los Acuerdos de Madrid de 1975, por los que España debía abandonar el Sáhara Occidental, no se tradujeron en lo que se decidió en La Haya.

El propio New York Times, en su edición de 31 de octubre de 1975, anticipó que el desenlace no solo no sería el abandono de España, sino también el reparto de la zona entre Marruecos y Mauritania. Un hecho que, poco tiempo después, culminaría con un conflicto que sigue avivado a día de hoy.

"Una inerrable tragedia humana para el pueblo saharaui, sin garantizar siquiera a España, y más tarde a Mauritania, el goce de lo que fue estipulado en los diferentes pliegos de la transacción", escribe el académico.

Marruecos continúa ocupando buena parte del Sáhara Occidental, con una escalada de la tensión en los últimos meses, ya que en noviembre del año pasado tanto las autoridades marroquíes como el Frente Polisario pusieron fin a un alto al fuego que había durado más de dos años. A ello se le suma las tensiones que se han generado entre la diplomacia española y marroquí, debido a que, también a finales de 2020, España no reconoció la soberanía de Marruecos sobre esta zona, en una disputa que se ha alargado durante más de 45 años.