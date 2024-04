Tras cinco días de reflexión y varias jornadas de manifestaciones y concentraciones a su favor, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante los medios de comunicación para anunciar su decisión. La comparecencia iba a tener lugar a las 12:00h de la mañana de este lunes, 29 de abril; sin embargo, a lo largo de la mañana se ha adelantado su comparecencia a las 11:00h, y se podrá seguir en directo desde laSexta y desde laSexta.com.

A mitad de la semana pasada, Sánchez anunciaba que se retiraba de la vida pública unos días para pensar si merecía la pena seguir al frente del Gobierno tras la campaña de "acoso y derribo" que asegura que protagonizan contra él PP, Vox y medios y organizaciones afiles a la ultraderecha, campaña que incluye una serie de ataques contra su esposa, Begoña Gómez. La decisión de Sánchez llegó poco después de que se abrieran diligencias contra Gómez por una denuncia de Manos Limpias que, no obstante, la organización reconoció que se basaba en informaciones periodísticas que podían ser falsas.

Durante estos días, no se ha filtrado nada sobre el futuro de Sánchez. Con el prácticamente total apoyo del PSOE y la militancia, nadie se ha atrevido a adelantar cuál será la decisión de Sánchez. Nadie descarta nada. Eso sí, evitan hacer cábalas sobre los posibles escenarios que se abren. La oposición, por su parte, considera que se trata de una estrategia y que Sánchez, instalado en el victimismo, no va a dimitir.

La carta de Pedro Sánchez

La decisión de Sánchez de retirarse a reflexionar la trasladó en lo que llamó una "carta a la ciudadanía", que remitió el miércoles pasado a lo largo de cuatro páginas en las que se refirió a la "máquina del fango" que dice que han activado PP y VOX con la denuncia contra su mujer. "No suele ser habitual que me dirija a usted a través de una carta. Sin embargo, la gravedad de los ataques que estamos recibiendo mi esposa y yo, y la necesidad de dar una respuesta sosegada, me hacen pensar que esta es la mejor vía para expresar mi opinión. Le agradezco, por tanto, que tome un poco de su tiempo para leer estas líneas".

"No soy un ingenuo. Soy consciente de que denuncian a Begoña no porque haya hecho algo ilegal, ellos saben que no hay caso, sino por ser mi esposa. Como soy también plenamente consciente de que los ataques que sufro no son a mi persona sino a lo que represento: una opción política progresista, respaldada elección tras elección por millones de españoles, basada en el avance económico, la justicia social y la regeneración democrática", continúa Sánchez.

Más allá de lo tangencial que ha ido generando la carta de Sánchez —como la inmensa variedad de canciones de amor generadas por IA con las letras de la misiva—, su parón para pensar ha provocado el despliegue de todos los escenarios posibles que se abren: que no dimita es uno de ellos, pero también lo son una dimisión que acabe con Sánchez cediendo el testigo a su vicepresidenta primera, María Jesús Montero; que se active una cuestión de confianza —improbable, teniendo en cuenta que las causas que pueden llevar a utilizar esta herramienta política son puramente políticas— o la convocatoria de otras elecciones que, en todo caso, no se podrían convocar hoy, ni mañana: Sánchez tendría que esperar al menos un mes para disolver las Cortes.

→ Lee la carta completa de Pedro Sánchez