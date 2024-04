Quien no esté muy puesto en la actualidad y escuche unos versos de ese temazo que es Enamorado profundo, podrá creer perfectamente que fue un hit compuesto por Los Panchos hace 50 años. "Soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer, que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen, día sí, y día también"...

Eso sí, seguramente, a quien descubra este caso mediante esta canción, le terminará chocando ver en el móvil la cara de Pedro Sánchez. Pero no, no se ha hecho cantante Sánchez, ha sido el ingenio de unos usuarios de Suno, la herramienta de inteligencia artificial que crea canciones, que han decidido pasar la carta publicada por el presidente Sánchez por esta tecnología y han creado canciones con su texto que están sembrando de humor las redes sociales.

El más bueno, hay que decir, es el bolero mencionado, pero es que este jueves encontramos versiones de todos los estilos... Balada, pop, flamenco... Hay sonidos para todos los gustos, aunque todos con un regustillo muy romántico.

Otro usuario ha preferido pedir a la IA una balada, titulada Un amor más fuerte que el poder.

El presidente del Gobierno sorprendió este miércoles a última hora con la publicación de una carta en la que traslada que necesita "reflexionar" sobre si debe continuar ejerciendo sus funciones tras la denuncia de Manos Limpias contra su esposa, Begoña Gómez, que ha provocado la apertura de diligencias de investigación por parte de un juzgado de Madrid.

En la extensa carta, Sánchez recoge unas líneas muy románticas que son las que han dado pie a los temas musicales elaborados con inteligencia artificial.

Esta versión pop/rock es más del estilo del presidente, según los gustos musicales que ha expresado en ocasiones, seguro que será su preferida de todas.

Otra versión que hemos visto más cañera, también para los amantes del rock, es No soy ingenuo.

Por supuesto, no podía faltar una rumbita, como este Romance Socialista que publica en X otro usuario

Este es el párrafo de la carta que ha dado tanto juego:

Llegados a este punto, la pregunta que legítimamente me hago es ¿merece la pena todo esto? Sinceramente, no lo sé. Este ataque no tiene precedentes, es tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con ml esposa. Muchas veces se nos olvida que tras los políticos hay personas Y yo, no me causa rubor decirlo, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también.

Leyendo estas líneas, y viendo el fruto que ha dado, la pregunta que surge es: ¿cómo puede ser que no haya alguien inventado unos versos de amor así antes?