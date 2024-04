El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha anunciado que próximamente se suprimirá el permiso de residencia por inversión en España, conocido como la 'Golden Visa' española. Se trata de un permiso que otorga el permiso de residencia a quienes adquieran un inmueble por más de 500.000 euros. En otras palabras: es una forma más rápida de obtener el visado de residencia para ciudadanos no comunitarios a cambio de una gran inversión económica en nuestro país. Es más, este permiso permitía también circular por todo el Espacio Schengen, zona formada por 26 países europeos que han eliminado sus controles fronterizos. Esta ventaja no solo se aplica al solicitante. También a la pareja e hijos menores de 18.

Requisitos de la 'Golden Visa' española

Las 'golden visa' se aprobaron hace once años, en 2011. Lo hicieron en el momento post burbuja inmobiliaria, con el Gobierno de Mariano Rajoy y el ex ministro Luis De Guindos al mando de la cartera de Economía. Sin embargo, Europa ha abogado en los últimos años por retirarla al no incluir la investigación de los fondos que se invierten. Portugal las has retirado hace poco. España lo hará ahora. Estos requisitos se recogen en el artículo 63 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización:

1. Los extranjeros no residentes que se propongan entrar en territorio español con el fin de realizar una inversión significativa de capital podrán solicitar el visado de estancia, o en su caso, de residencia para inversores.

2. Se entenderá como inversión significativa de capital aquella que cumpla con alguno de los siguientes supuestos:

a) Una inversión inicial por un valor igual o superior a 2 millones de euros en títulos de deuda pública española, o por un valor igual o superior a un millón de euros en acciones o participaciones sociales de empresas españolas, o depósitos bancarios en entidades financieras españolas.

b) La adquisición de bienes inmuebles en España con una inversión de valor igual o superior a 500.000 euros por cada solicitante.

c) Un proyecto empresarial que vaya a ser desarrollado en España y que sea considerado y acreditado como de interés general, para lo cual se valorará el cumplimiento de al menos una de las siguientes condiciones:

1.º Creación de puestos de trabajo.

2.º Realización de una inversión con impacto socioeconómico de relevancia en el ámbito geográfico en el que se vaya a desarrollar la actividad.

3.º Aportación relevante a la innovación científica y/o tecnológica.

3. Se entenderá igualmente que el extranjero solicitante del visado ha realizado una inversión significativa de capital cuando la inversión la lleve a cabo una persona jurídica, domiciliada en un territorio que no tenga la consideración de paraíso fiscal conforme a la normativa española, y el extranjero posea, directa o indirectamente, la mayoría de sus derechos de voto y tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de su órgano de administración.

El citado texto habla de una duración de dos años, con opción de aumentar el plazo a dos años más tras renovar la autorización de residencia para inversores.

Las 'Golden Visa' en cifras

Las cifras hablan de que se han concedido un total de 5.000 'Golden Visa' desde 2013. La mayoría por invertir en inmuebles, pues los requisitos también incluyen la inversión en acciones en empresas por valor de un millón o comprar deuda pública por dos millones. Estos visados por la compra de inmuebles se concentran en Barcelona, Madrid y Málaga. Allí concedieron en 2022 un total de 746 visados. Las nacionalidad más beneficiadas por esta medida han sido los chinos y los rusos: casi la mitad de los visados expedidos en estos años han sido para ciudadanos chinos (más de 2.000), según cifras del Gobierno.