El nuevo horizonte penal de Puigdemont tras descartarse el delito de rebelión: ¿a qué se enfrenta ahora?

El Tribunal Regional Superior (OLG) de Schleswig-Holstein, en el norte de Alemania, ha dictado este jueves libertad bajo fianza de 75.000 euros para el expresidente catalán Carles Puigdemont y ha indicado que la extradición es posible en base al delito de malversación, pero no al de rebelión. De esta forma, la sede jurisdiccional ha rechazado la petición formulada por la Fiscalía regional que, tras examinar la euroorden emitida por el Tribunal Supremo español, pidió a la corte territorial de Schleswig-Holstein que mantuviera a Puigdemont en prisión provisional por el riesgo de fuga.

Puigdemont lleva más de cinco meses fuera de España. Recaló en Bélgica y puntualmente ha viajado a otros países. El pasado 25 de marzo fue detenido en un área de servicio este estado alemán en un viaje de carretera desde Finlandia, a donde había acudido para una conferencia. En cuanto a los cargos por los que España pide la extradición, los jueces de Schleswig-Holstein han alegado que la malversación es un delito punible por la legislación alemana.

En cambio, consideran que el cargo de rebelión no es apreciable bajo el derecho penal alemán porque, según sostienen, en este caso no ha habido violencia. "El delito de alta traición (tipo penal alemán con el que se compara el delito español de rebelión) no se cumple porque no se aprecia la característica de 'violencia'", reza el comunicado, recogido por la prensa local. La violencia, según explica el Tribunal Regional, debe llegar al punto de poder doblegar la voluntad del Estado y "no es el caso".

El OLG Schleswig-Holstein estima que "existe riesgo de fuga", pero al mismo tiempo señala que, "como la extradición por cargos de rebelión es inadmisible, el riesgo de fuga se reduce sustancialmente". Por eso ha decidido condicionar la liberación de Puigdemont al pago de una fianza de 75.000 euros. Los jueces alemanes rechazan además que Puigdemont pueda ser víctima de persecución política en España, tal y como ha esgrimido la defensa para socavar la solicitud de extradición.