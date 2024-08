Durante la campaña de las elecciones en Cataluña, Carles Puigdemont hizo unas declaraciones que ahora arrojan dudas sobre su futuro en política. "Yo no puedo hacer política activa si no tengo la responsabilidad de la presidencia", afirmó. Tras su vuelta a España y su posterior fuga a Waterloo, esta es la principal duda que rodea al expresident de la Generalitat, pero no la única.

La aplicación de la ley de amnistía sobre su persona sigue siendo una incógnita, algo que desde el Gobierno central no se explican, como ha dejado claro el ministro de Transportes, Óscar Puente, en una entrevista en RNE.

"Lo que no pueden hacer los tribunales es extralimitarse a la hora de interpretarla, diciendo que ha habido malversación. Es que no hay por donde agarrarlo. Hay tribunales en España que se promuncian sobre esto, espero que lo haga el Tribunal Constitucional", ha explicado.

Otra de las dudas que surgen ahora es si Junts retirará su apoyo en el Congreso a Pedro Sánchez, algo que los nacionalistas dejan en el aire y que el propio Ejecutivo quita importancia. "La situación no va a cambiar gran cosa", ha expresado Puente.

Por el momento, parece que Puigdemont tiene intención de ejercer política "con normalidad", como ha expresado desde Waterloo, mientras en Junts han anunciado la celebración de un congreso extraordinario a finales de octubre para reforzar al partido.