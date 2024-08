El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, afirmó este lunes que la aparición y nueva fuga de Carles Puigdemont en Cataluña la semana pasada con motivo de la investidura del líder del PSC, Salvador Illa, "no es más que ruido" y defendió que las "responsabilidades" recaen en la Generalitat y "no se le puede imputar ninguna al Gobierno de España".

"El Estado lo único que tiene en este momento en Cataluña es el control de fronteras y claro, estamos en un país que está en el espacio Schengen con Francia y, por tanto, los desplazamientos entre fronteras, entre Francia y España, son desplazamientos completamente libres", declaró Puente en una entrevista en RNE recogida por Servimedia. A su juicio, "controlar la entrada de una persona en España a través de la Guardia Civil era muy complicado", dado que reside en la Unión Europea.

"Quien sí tenía acceso a Puigdemont y de hecho estuvo rodeado de Mossos durante buena parte de su acto en Barcelona, era la Generalitat y por tanto ahí recaen las responsabilidades", ahondó el ministro. Asimismo, sostuvo que no cree que lo sucedido "beneficie al propio protagonista ni a Junts", que es un partido que "necesita redefinir su estrategia". En este sentido, resaltó que "no puede ser que en Cataluña, el partido que más ha pesado en la historia de la comunidad autónoma, esté ahora al margen de los procesos de toma de decisiones".

En cuanto al comportamiento que Junts tendrá en el Congreso de los Diputados a la hora de apoyar las leyes del Gobierno central, dado que es un socio indispensable de investidura para que las medidas salgan adelante, Puente aventuró que "la situación no va a cambiar gran cosa", es decir, habrá cuestiones que sí apoye y otras que no.

"No creo que descubramos nada en este momento si decimos que Junts es un partido conservador y por tanto hay cuestiones que, con independencia de la coincidencia que haya en algunas cuestiones democráticas de nuestro país, es evidente que hay otras en las que tenemos diferencias importantes y ahí va a ser difícil que lleguemos a un acuerdo", agregó el ministro, quien sacó pecho de que las derrotas parlamentarias del Ejecutivo son "muy minoritarias"y aprueba el 80% de las votaciones.

"El PP no tiene un proyecto para España"

En cuanto a la aplicación de la ley de amnistía, Puente indicó que los jueces lo que deben es aplicar el texto legal íntegramente y avisó de que no pueden "extralimitarse a la hora de interpretarla diciendo, por ejemplo, que ha habido malversación porque los independentistas se ahorraron de su peculio el dinero que les hubiera costado la campaña de la independencia o el referéndum ilegal".

Al hilo, comentó que este posicionamiento "no hay por dónde agarrarlo", aunque explicó que "hay tribunales en España que se pronunciaran sobre esto", en alusión expresa al Tribunal Constitucional. Por ello, anticipó que los jueces que realizan estas interpretaciones restrictivas de la Ley de amnistía "lo único que van a conseguir" es "retrasar la implantación y la implementación" de la norma que es "clara", "determinante" y que "debería haber puesto punto y final a la cuestión judicial que se había suscitado en relación con los hechos de octubre del año 2017", en referencia al ‘procés’.

Por otro lado, Puente subrayó que con la investidura de Illa como presidente de la Generalitat "se deja atrás una etapa" en la que en Cataluña "se ha estado más en la ficción y en las ensoñaciones que en las realidades", lo que suponen 10 años "que probablemente Cataluña ha perdido en muchos aspectos y que ahora tiene que recuperar". De este modo, el ministro celebró que el ‘procés’ haya terminado y criticó al PP por estar "en la narrativa de la ficción" por decir que este proceso está resucitando.

Así, recordó que los ‘populares’ alertaron de que el PSC haría presidente a Puigdemont, lo que no ha sucedido, al igual que no ha llegado la crisis económica que llevan años previendo. "El gran problema de raíz que tiene el Partido Popular es que no tiene un proyecto para España, no tiene una alternativa y, por tanto, pues vive instalado en el desgaste al gobierno, sobre todo a base de ficción", aseveró.

Igualmente, presumió de que "en España lo que se ve es que en Cataluña la idea de la independencia ha pasado de ser una idea cuasi mayoritaria a ser una idea cada vez con menos fuerza entre los catalanes y las catalanas". Así las cosas, Puente expuso que “hoy hay un presidente de Cataluña del PSC elegido entre otros por quienes hace siete años promulgaron una declaración unilateral de independencia", en alusión a Esquerra Republicana. "Quien no quiera ver en eso un avance pues creo que está ciego y creo que los españoles lo van a reconocer apoyando al Partido Socialista en el futuro", auguró.