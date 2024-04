El expresident de Cataluña y candidato de Junts a las elecciones del 12 de mayo, Carles Puigdemont, ha asegurado que si no es presidente de la Generalitat, dejará la "política activa". Así lo ha señalado en una entrevista este martes donde ha asegurado que no se ve "en absoluto como jefe de la oposición".

Preguntado en una entrevista en RAC 1 si volverá a España justo el día de la investidura, ha contestado que "efectivamente" porque cree que "con la ley de amnistía se cierra la etapa del exilio de gran represión y el grueso de la represión y se tiene que cerrar una etapa política y personal". "La manera digna es volver al Parlament en las condiciones que sean", ha destacado.

Sobre si se imagina en la oposición, ha asegurado que "no": "Honestamente, no. Una persona que ha sido presidente creo que no debe. En absoluto me veo como jefe de la oposición". Asimismo, ha expresado que "está preparando la victoria".

No obstante, al ser preguntado si se plantea abandonar la política en caso de no ser presidente de la Generalitat, ha sostenido que "hará política toda la vida". "No la abandonaré. Si se refiere a política activa, efectivamente, no puedo hacer política activa tiene poco sentido que siga", ha destacado.

"No puedo estar en el Senado, no voy a estar en el consejo de administración de una empresa", ha apuntado Puigdemont, que, no obstante, ha señalado que no está preparando el "discurso de la derrota".

Volverá a España el día de la investidura

Por otro lado, Puigdemont ha anunciado este martes que regresará a Cataluña el día en que se celebre el debate de investidura en el Parlament aunque él no sea el candidato a presidente. El candidato de Junts ha afirmado que su retorno "no puede ser un acto al servicio de una estrategia electoral" ni un "acto de provocación".

"Solo volveré a Cataluña el día del debate de investidura. El acto de retorno de una presidencia es de país, no de partido. Tiene que tener sentido institucional", ha dicho.