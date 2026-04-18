Ahora

Los mítines pasan de moda

El puerta a puerta, conquistar el estómago del electorado... las nuevas estrategias de los partidos para conseguir apoyos

Los detalles Ya se acabó la época de los grandes mítines que abarrotaban plazas de toros y estadios. Ahora, se pide el voto apelando a iniciativas más personalizadas.

Nuevas técnicas para conseguir apoyos

Para los partidos políticos, ya se acabó la época de los grandes mítines que abarrotaban plazas de toros y estadios. Ahora, su manera de pedir el voto es mucho más cercana: montan sus propios puestos de comida, mercados locales e incluso llaman a la puerta de tu casa un sábado por la mañana.

El politólogo Lluís Orriols señala al respecto que los "actos más particularizados permiten vender una narrativa particular y concreta en una red social o en un nodo de la red social determinada".

Así, en la actualidad, los partidos intentan conquistar directamente el estómago del electorado y hay para todos los gustos: desde churros con chocolate a un matacerdo junto a una barbacoa comunitaria. "Es una técnica clásica para buscar más participación y que tú puedas inocular el mensaje", subraya Orriols.

Más Madrid ya busca el voto

Un año antes de las elecciones autonómicas y municipales, Más Madrid ya busca el voto y lo hace puerta por puerta. Tras pasar el primer escollo del portal, lo más difícil es que te abran la puerta. Si no lo hace, se les deja un cartelito parecido al de los hoteles. En este sentido, el politólogo destaca que "el puerta a puerta genera un valor añadido, que es la personalización de la interacción", una técnica que, dice, "funciona y es eficaz".

Esta estrategia ya se ha visto en la reciente exitosa campaña de Mamdani en Nueva York. Ahora, Más Madrid y otras formaciones aprenden de ella. "Muchas otras fuerzas progresistas dentro de Europa están haciendo también el puerta por puerta", expresa Alejandro González, de Más Madrid Móstoles.

De esta forma, la nueva carrera para pedir el voto puede que se esconda justo detrás de la puerta de casa.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump vuelve a la carga contra España por la OTAN y se burla de las cifras económicas: "Da mucha pena"
  2. Irán vuelve a restringir el tránsito en Ormuz por el bloqueo de EEUU a sus puertos mientras Trump amenaza con nuevos bombardeos
  3. Sánchez pide "responder" ante el nuevo orden internacional: "Hay que hacer frente al miedo con más democracia"
  4. Juan Carlos I lanza un dardo a Pedro Sánchez en una entrevista en 'Le Figaro': "Con el Gobierno actual, las cosas deben ser muy difíciles para mi hijo"
  5. El dolor de una familia víctima de la trama de los ataúdes de Valladolid: "No sabemos si tenemos a mi padre o un bote con arena"
  6. Hallan los restos de un anciano desaparecido en Abadín después de tres años de búsqueda: un vecino confiesa que lo atropelló