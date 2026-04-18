El puerta a puerta, conquistar el estómago del electorado... las nuevas estrategias de los partidos para conseguir apoyos

Los detalles Ya se acabó la época de los grandes mítines que abarrotaban plazas de toros y estadios. Ahora, se pide el voto apelando a iniciativas más personalizadas.

Los partidos políticos han dejado atrás los grandes mítines en plazas y estadios, optando por métodos más cercanos para pedir el voto. Ahora, organizan puestos de comida y mercados locales, incluso llaman a las puertas de los hogares. Según el politólogo Lluís Orriols, estas acciones permiten transmitir un mensaje específico en redes sociales. Los partidos buscan atraer al electorado con actividades culinarias variadas, desde churros hasta barbacoas. Más Madrid, por ejemplo, ya realiza campaña puerta a puerta, una técnica personalizada y efectiva que ha sido exitosa en otras partes, como en Nueva York. Esta estrategia está siendo adoptada por fuerzas progresistas en Europa.

Para los partidos políticos, ya se acabó la época de los grandes mítines que abarrotaban plazas de toros y estadios. Ahora, su manera de pedir el voto es mucho más cercana: montan sus propios puestos de comida, mercados locales e incluso llaman a la puerta de tu casa un sábado por la mañana.

El politólogo Lluís Orriols señala al respecto que los "actos más particularizados permiten vender una narrativa particular y concreta en una red social o en un nodo de la red social determinada".

Así, en la actualidad, los partidos intentan conquistar directamente el estómago del electorado y hay para todos los gustos: desde churros con chocolate a un matacerdo junto a una barbacoa comunitaria. "Es una técnica clásica para buscar más participación y que tú puedas inocular el mensaje", subraya Orriols.

Más Madrid ya busca el voto

Un año antes de las elecciones autonómicas y municipales, Más Madrid ya busca el voto y lo hace puerta por puerta. Tras pasar el primer escollo del portal, lo más difícil es que te abran la puerta. Si no lo hace, se les deja un cartelito parecido al de los hoteles. En este sentido, el politólogo destaca que "el puerta a puerta genera un valor añadido, que es la personalización de la interacción", una técnica que, dice, "funciona y es eficaz".

Esta estrategia ya se ha visto en la reciente exitosa campaña de Mamdani en Nueva York. Ahora, Más Madrid y otras formaciones aprenden de ella. "Muchas otras fuerzas progresistas dentro de Europa están haciendo también el puerta por puerta", expresa Alejandro González, de Más Madrid Móstoles.

De esta forma, la nueva carrera para pedir el voto puede que se esconda justo detrás de la puerta de casa.

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