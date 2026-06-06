Puente suscribe las palabras de Sánchez sobre Díez y apunta a los díscolos del PSOE: "Caben en un salón de actos"

¿Qué ha dicho? El ministro de Transportes habla de "comportamientos individuales" dentro del partido y apunta al PP: "Su sede en Génova es la imagen de la corrupción, lo suyo es colectivo e institucional".

Óscar Puente, ministro de Transportes, ha reafirmado su apoyo a Pedro Sánchez durante un acto en Reinosa, Cantabria, respaldando las declaraciones del presidente sobre el caso de Leire Díez. Puente asegura que, en un hipotético cónclave socialista, Sánchez sería el único candidato viable, destacando su liderazgo como el mayor activo del PSOE. Criticó al PP por su pasado y corrupción, mencionando figuras como Rajoy y Aznar, y atacó a Feijóo por su falta de propuestas sólidas. Además, defendió la inmigración como una "bendición" para España, subrayando su importancia en el crecimiento del país y la necesidad de regularizar a los inmigrantes.

Óscar Puente, ministro de Transportes, ha acudido a un acto en Cantabria, en Reinosa, en el que ha aprovechado para mostrar su apoyo a Pedro Sánchez y para suscribir las palabras del presidente del Gobierno en lo referente al caso de Leire Díez.

"Me remito a sus palabras, que fueron claras y cristalinas. Yo no mantengo ni dejo de mantener nada", ha expresado Puente.

En ese sentido, Puente se ha mostrado "seguro" de que si ahora hubiera otro cónclave interno en las filas socialistas "no habría más que un candidato".

"En caso de haber dos, no tendría ninguna opción con el que hoy es presidente del Gobierno y secretario general del PSOE", ha zanjado.

Y es que ha mostrado un férreo apoyo a Sánchez: "Estamos de manera inmensamente mayoritaria con nuestro secretario general y nuestro presidente del Gobierno".

"Es el mayor activo y el mayor valor que tenemos. La prueba es que la derecha no sabe cómo acabar con él, acosando a su familia, usando todo tipo de estrategias...", ha expuesto.

Para Puente, está "muy claro quién es el que va a representar al PSOE en las próximas elecciones": "Estamos con él, del primer al último militante con alguna rara excepción que yo creo que llamarle 'corriente' es un poco excesivo".

Sobre ellos, sobre los militantes y exaltos cargos del PSOE que reclaman elecciones anticipadas, ha afirmado que es "un exceso" denominar "corriente interna a un grupo que cabe en un salón de actos".

"Feijóo sabe que perdería contra Sánchez"

En cuanto al PP, Puente ha sacado el colmillo: "Tienen una sede en Génova que es imagen de la corrupción. No quieren pasar página. Exhiben a Rajoy, a Aznar, el pasado de la guerra, Gürtel, Kitchen... pretenden por todos los medios que en el PSOE les empatemos".

"Nunca les vamos a empatar. Somos de otra clase. Tendremos comportamientos individuales, pero lo suyo es algo colectivo e institucional", ha insistido.

Sobre Feijoo, ha sido muy claro: "No sabe nada, no habla de nada... Claro, si vamos a elecciones y se enfrenta a Sánchez sabe que va a volver a perder. No quiere llegar a ese punto. Quiere acabar cuanto antes para que no se le vean las costuras. Un Gobierno de Feijoó, Tellado y Abascal no puede representarnos ni en nuestra casa. Durante los años de las Rias Baixas con Marcial... alguno decía que era cosa del pasado, lo que falta es que fuera cosa del presente".

"Alguien que se relaciona con un narcotraficante no da el listón para ser presidente del Gobierno. No voy a entrar en la ristra de contratos de cuando era presidente de Galicia", ha insistido.

También ha tenido palabras para el trabajo de los jueces: "El Consejo General del Poder Judicial dice que no se puede cuestionar su trabajo pero ellos sí pueden cuestionar a mi Gobierno y su trabajo".

"Ningún poder está exento a la crítica. La gran mayoría de jueces de este país son profesionales. Es mi mundo y lo conozco bien. Son gente honesta y decente, pero no quiere decir que haya quien no responde a ese perfil. Es al poder judicial al que le interesa denunciar esas actitudes".

En cuanto a la migración, la tilda de "bendición para España": "No es una cuestión de principios. Es de interés patrio. Este país no crecería de no ser por ellos".

"¿Abascal va a ir a doblar el lomo?"

"La obra pública la hacen gente de Guinea, de Marruecos o de Costa de Marfil. ¿Quién va a ir? ¿Abascal a doblar el lomo con la gente pija que la rodea?", se ha cuestionado.

Y advierte: "Quitadlos y veréis dónde vamos. Necesitamos que toda esa gente este regularizada, por eso creemos. Somos el país que mejor hace las políticas de migración".

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