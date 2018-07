"Si el PP se pasa por el forro un programa electoral, ¿qué no va a hacer con lo que diga la gente?"

Toni Cantó ha estado en laSexta.com para presentar su libro 'Movilízate'. El diputado de UPyD ha hecho un llamamiento a la sociedad para que haya una mayor implicación en política. En este sentido, ha valorado de forma positiva las movilizaciones del 15M, considera que "fue una sana expresión de una ciudanía que está muy cansada".

Una de las principales reivindicaciones de este colectivo es la modificación de la ley electoral para acabar con el bipartidismo que beneficia a los dos grandes partidos, PP y PSOE. Cantó se siente identificado con este principio, "no es de justicia la representatividad que tenemos". Al respecto, exige a los partidos que tengan voluntad de cambiar las cosas y acabar de forma definitiva con la actual ley electoral, "es una cuestión de voluntad política", ha expresado. Ha puesto como ejemplo el gobierno en Asturias, donde UPyD ha pactado con el PSOE y "va a obligarle a cambiar la ley".

Además, para evitar que gobiernen "políticos cada vez peores", se muestra a favor de "entrar en el sistema y trabajar desde las instituciones para cambiarlas".

Sobre la controvertida ley de educación del ministro Wert, ha declarado que rechaza que religión contabilice para la nota de los alumnos porque "se trata de que cuenten los conocimientos, no las creencias". Milita en un partido "que querría un Estado laico", a favor de "revisar el concordato" con la iglesia y en contra de las ventajas de las que dispone todavía en la actualidad esta institución. "Muchas organizaciones que hoy reciben dinero público no deberían hacerlo", ha reprochado.

En cuanto a la sanidad, le gustaría que volviera de forma exclusiva del Gobierno central, "estamos por que el Estado vuelva a asumir la competencia", ha afirmado. Además ha recordado cuál es la situación en lugares como la Comunidad Valenciana donde, según ha reflejado, "los farmacéuticos están pagando con su dinero los medicamentos de los ciudadanos". Ha añadido que esta realidad vulnera el principio de igualdad recogido en la Constitución porque son distintas las personas en función de su lugar de nacimiento o residencia.

Debido a su relación con el sector de la cultura, Toni Cantó conoce de cerca cuáles han sido las consecuencias de la subida del IVA aplicada por el Gobierno en este campo. Ha explicado que la decisión se ha acumulado a la crisis económica y ha contribuido a empeorar la situación de los profesionales. Asimismo, acerca de la ley de Mecenazgo, no cree que sea una alternativa real en la actualidad porque "el Estado pretende que la empresa privada asuma un papel que ha estado haciendo él en un momento en el que está fatal".

Cantó también ha valorado la salida a subasta de la cafetería del Congreso, que subvenciona el alcohol de sus señorías. "Yo nunca me he tomado un gin-tonic en el Congreso", ha revelado y ha mostrado su predisposición para que dejen de servirse este tipo de bebidas en las Cortes, "no debería haber gin-tonics en la cafetería del Congreso", ha sentenciado.