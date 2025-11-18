El Gobierno inicia el procedimiento para acabar con otras cuatro fundaciones franquistas

Los detalles El proceso para extinguir la Fundación Francisco Franco ya está en marcha. Ahora le seguirán la Fundación José Antonio Primo de Rivera, la Fundación Blas Piñar, la Fundación Privada Ramón Serrano Suñer y la Fundación Pro Infancia Gonzalo Queipo de Llano.

Así lo ha anunciado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, este martes en el Congreso, donde ha aseverado que "un Gobierno democrático no puede permitir que el odio se infiltre en la memoria colectiva, no debe eludir el respeto a la víctimas del franquismo y debe exigir, en todo momento, verdad y reparación". El anuncio llega, precisamente, en vísperas de que se cumplan 50 años de la muerte del dictador.

El procedimiento para la extinción de estas cuatro fundaciones seguirá el mismo camino que el de la Fundación Francisco Franco, cuyo proceso se encuentra en fase de alegaciones. El Gobierno abrió el procedimiento previo para instar a su ilegalización ante la Justicia y notificó el expediente a la entidad en octubre, pero el proceso arrancó en 2024, cuando Cultura abrió un periodo de actuaciones previas para obtener información y elementos de juicio para motivar el inicio del procedimiento.

Tras la notificación a la Fundación Francisco Franco se ha abierto el trámite de alegaciones y un periodo de prueba -si es que la fundación desea aportar documentación- tras el que llegará una propuesta de resolución nueva y se solicitará un informe a la Abogacía General del Estado a partir del cual Urtasun firmará la resolución final con la que se instará a la extinción judicial.

Un procedimiento en tres fases

Para las cuatro nuevas fundaciones franquistas que hoy ha anunciado Urtasun, el procedimiento se desarrolla igualmente en tres fases. La primera, el inicio de actuaciones previas que ahora comienza, consiste en la petición de informe a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Este informe se solicita con la finalidad de obtener la información y elementos de juicio que puedan motivar el inicio del procedimiento para instar judicialmente su extinción.

La segunda es la apertura del procedimiento, que comienza con la comunicación del expediente a cada fundación y la apertura del correspondiente periodo de alegaciones. Por último, se solicita un informe a la Abogacía General del Estado y Cultura tendrá que resolver si procede instar judicialmente la extinción de cada una de las fundaciones. La última palabra la tendrá la Justicia.

