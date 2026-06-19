El PSOE pide inadmitir la moción para pedir el adelanto electoral y califica al Senado como "sumidero de ocurrencias" del PP

El presidente del Senado, Pedro Rollán, durante su intervención en el pleno del Senado celebrado este miércoles.

Los detalles Los socialistas reclaman a Pedro Rollán que no acepte debatir la propuesta de los 'populares' y alega que invade las competencias de la Presidencia del Gobierno.

El PSOE ha solicitado al presidente del Senado, Pedro Rollán, que rechace la moción del Partido Popular que pide un adelanto electoral. Según fuentes socialistas, este acto del PP intenta convertir el Senado en un espacio para sus ocurrencias, saltándose el reglamento de la Cámara Alta. Alegan que la convocatoria de elecciones es competencia exclusiva del presidente del Gobierno. El PSOE menciona el punto 174.2 del Reglamento del Senado, que prohíbe mociones que interfieran con otros órganos del Estado. Además, instan al PP a usar mecanismos constitucionales como la moción de censura en lugar de buscar atajos.

El PSOE ha exigido al presidente del Senado, Pedro Rollán, que deniegue la admisión a trámite de la moción presentada por el Partido Popular en la que se pide un adelanto electoral. Fuentes socialistas aseguran que este movimiento de Génova es "un nuevo intento del PP de convertir el Senado en el sumidero de sus ocurrencias".

Además, denuncian que la formación presidida por Alberto Núñez Feijóo está "saltándose el Reglamento de la Cámara Alta para debatir en ella lo que el Congreso de los Diputados ya desestimó", puesto que la convocatoria de elecciones es competencia exclusiva del presidente del Gobierno.

"El PP vuelve a intentar hacer saltar las costuras del Senado para meter con calzador en el orden del día del Pleno un nuevo intento de desestabilización de las instituciones del Estado, lanzando a unas contra otras sin el más mínimo respeto por ellas ni por la ciudadanía a la que representan", sostienen esas mismas fuentes, recalcando que este texto supone una invasión de competencias.

El PSOE hace referencia al punto 174.2 del Reglamento del Senado en el que se mandata "de manera expresa" que no se admitan a trámite las mociones que "realicen declaraciones que contengan solicitudes de actuación dirigidos a otros órganos u otros Poderes del Estado, incluidos los propios del Senado o del Congreso, de tal modo que no se respete su autonomía e independencia". Por ello, reclama de manera oficial a Rollán que no lo admita a trámite.

El PSOE insta al PP a presentar una moción de censura

"En vez de utilizar los instrumentos constitucionales como la moción de censura, el PP busca atajos como este para eludir sus propias responsabilidades como principal partido de la oposición, aunque para ello tenga que lanzar a unas instituciones contra otras, y rozar la estabilidad del Estado", concluyen las citadas fuentes socialista a laSexta.

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