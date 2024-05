Pese a la insistencia del Partido Popular, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha contestado en la sesión de control en el Congreso de los Diputados sobre el asunto de su esposa Begoña Gómez, que figura como investigada. El líder del Ejecutivo ha culpado al dirigente 'popular' de lanzar "fango y más fango". Pese al silencio de Sánchez, fuentes del Gobierno han señalado a laSexta que ellos defienden a capa y espada la inocencia de Begoña Gómez y han insistido "en que no hay caso".

Asimismo, interpretan que, aunque el nombre de la esposa del presidente aparece en los papeles, formalmente, de momento, "no está investigada porque todavía no la han citado a declarar" y no hay ningún auto de imputación. Dichas fuentes han añadido que no hay ninguna novedad en el caso, no quieren entrar en "tecnicismos" y aseguran que todo el mundo conoce públicamente que hay un procedimiento judicial contra la esposa del presidente del Gobierno.

Preguntados si Sánchez lo sabía o por qué no lo hizo público, se limitan a señalar que ellos no van a entrar en la estrategia del Partido Popular. Una estrategia que tachan de "desesperación" porque creen que el PP está estirando esto porque tienen muy malos datos de cara a las próximas elecciones europeas. "La UCO ha dicho lo que ha dicho", añaden, y señalan que la carta de Sánchez quiso poner el foco "en una situación concreta, en la máquina del fango".

Además, las fuentes sostiene que les da igual que llamen al presidente a la comisión del Senado la próxima semana: "Se les puede volver en contra". Mientras, el asunto Begoña Gómez ha acaparado la atención en el Congreso de los Diputados con el choque entre Sánchez y Feijóo en la Cámara Baja, donde el 'popular' ha preguntado por ello. Sin embargo, el presidente no ha dicho ni una palabra pese a las acusaciones de "mentir y corrupción" y ha sacado el argumentario de la "máquina del fango".