El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este miércoles al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, de asumir el discurso de la ultraderecha por la investigación a Begoña Gómez. Ambos dirigentes han tenido un choque en una sesión de control en el Congreso de los Diputados marcada por el caso de la esposa del presidente. En un tono duro, Sánchez ha destacado que "quieren quebrarle con su fango, pero van listos".

En su primera intervención, Feijóo ha espetado al jefe del Ejecutivo que "la Moncloa está investigada por corrupción" y le ha pedido "acabar con esto", en alusión a su petición de poner fin a la legislatura y convocar elecciones. En respuesta, el presidente del Gobierno ha cargado contra PP y Vox por seguir con la "máquina del fango" y ha dicho a la bandada del Grupo Popular: "Esto lo hacen para quebrarme con su fango, pero van listos".

Este cruce de reproches se ha dado un día después de que el juez haya atribuido a Begoña Gómez la "condición de investigada"desde finales de abril. El PP ya acusó este martes a Sánchez de "ocultar" esa condición que, a su juicio, "sabía" antes de su carta a los españoles. Ese mismo argumento ha repetido Feijóo este miércoles en el Congreso. "Como le dije cuando se destapó la trama Koldo, usted lo sabía y lo tapó. Ayer conocimos que su esposa estaba siendo investigada con anterioridad al 25 de abril, fecha en la que usted firmó esa carta ocultando lo que estaba ocurriendo a todos los españoles", ha aseverado.

En este punto, le ha exigido que explique esa "investigación judicial por corrupción por tráfico de influencias" que afecta a su mujer. "La Moncloa está investigada por corrupción. Lo que debe de hacer, señor Sánchez, acabe con esto. Le vuelvo a reiterar, acabe con esto. No se puede ir así", ha demandado. En respuesta, el jefe del Ejecutivo ha echado en cara al líder del PP sus pactos con Vox y de "seguir chapoteando en el fango". "Hazte Oír, el de la motosierra, Manos Limpias, Netanyahu, toda la ultraderecha diseñando la política de oposición del Partido Popular. Fango, fango y más fango señor Feijóo", le ha espetado.

Sánchez ha recordado que Feijóo dijo que "venía a no insultar y a elevar el debate político" cuando, a su juicio, lo que hacen PP y Vox es poner "en marcha esa máquina del fango para tapar sus gobiernos de la vergüenza" con el partido de Santiago Abascal. "Ponen la máquina del fango para no hablar de la buena marcha de la economía del país", ha añadido en los reproches a Feijóo por decir que el Gobierno habla de Palestina para no hablar de otros temas como la amnistía o los "supuestos casos de corrupción".

"Ya sé, señoría, que ustedes esto lo hacen para quebrarme con su fango, pero van listos, van listos", ha exclamado, para mostrarse convencido de que el 9 de junio "volverán a perder las elecciones", en referencia a las europeas.

Montero, a Gamarra: "La UCO ha dicho que no hay nada de nada"

La primera pregunta a los ministros del Gobierno ha venido de la mano de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que se ha dirigido a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acusándola de saber que Begoña Gómez estaba investigada y "lo tapó". "Llevan dos meses chapoteando en el fango. El informe de la UCO ha dicho que no hay nada", ha defendido la ministra. Mientras la 'popular' ha insistido en que vuelven a "la misma rueda de la máquina de fango sin hablar de los problemas del país porque no les preocupan".

"Hablando de mentira, se equivoca de mirada, si quieren competir en la mentira solo tiene que mirar a Vox", ha espetado Montero, y Gamarra le ha mandado al "oftalmólogo". "Esto es anatomía de la mentira. La penúltima la conocimos ayer", ha señalado la secretaria general del PP, sosteniendo que "el presidente sabía de la condición de investigada cuando estaba montando el numerito lacrimógeno de la carta". "En ese momento, la mujer firmaba la designación de abogado y procurador. Usted también lo sabía y lo tapó, mientras se dirigía a Ferraz a montar una pantomima", ha añadido Gamarra.

Asimismo, ha sostenido que "miente" porque dijo que "no subían impuesto y se los ha subido 69 veces, dijo que había Presupuesto y no los ha podido presentar". A esto Montero ha preguntado que "a quién pretenden engañar": "Si se hacen eco de una noticia de hace más de un mes y medio, que es la apertura de las diligencias, cuando el informe de la UCO ha dicho que no hay nada de nada. Llevan dos meses chapoteando en el barro". Por último, ha acusado al PP de "querer convertir el debate público en algo lamentable" porque a "nadie le interesa lo que hablan".