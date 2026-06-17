El PSOE denuncia ante la Fiscalía revelación de secretos por la publicación de datos de una causa secreta sobre una posible financiación ilegal del partido

Imagen de archivo de la fachada de la sede del PSOE

Los detalles El partido denuncia que un medio de comunicación ha publicado las facturas que remitió a la Audiencia Nacional en la investigación de los pagos en metálico que hizo a Ábalos y Santos Cerdán.

El PSOE ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por una presunta revelación de secretos relacionada con una causa declarada secreta por la Audiencia Nacional. El partido solicita investigar la publicación en el medio digital The Objective, que reveló facturas del PSOE vinculadas a una investigación sobre pagos en metálico a exsecretarios de Organización. El reportaje incluye capturas de pantalla de documentos que forman parte de una pieza secreta, lo que podría constituir un delito de revelación de secretos por funcionario público. El PSOE destaca que la filtración solo podría proceder de un funcionario con acceso a dicha información, lo que complica la investigación.

El PSOE ha registrado una denuncia por una presunta revelación de secretos de una causa declarada secreta por la Audiencia Nacional sobre una posible financiación ilegal del partido. Uno hechos que solicitan que se investiguen para descubrir quién lo ha filtrado.

En concreto, el partido ha denunciado en la Fiscalía Anticorrupción la publicación en un medio de comunicación de las facturas que remitió a la Audiencia Nacional en la investigación de los pagos en metálico que hizo a sus exsecretarios de Organización José Luis Ábalos y Santos Cerdán, por si constituyen un delito de revelación de secretos por funcionario público.

La denuncia en la Fiscalía, a la que ha tenido acceso laSexta, tiene fecha del martes 16 y sello de registro del miércoles 17. El PSOE denuncia que el medio digital The Objective publicó el jueves 11 un reportaje sobre las facturas del PSOE que incorporaba una captura de pantalla de una hoja Excel, y se indica que se incluye en la pieza abierta por el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional.

Ese juez había declarado secreta la investigación, a petición del PSOE al aportar los datos, según ha recordado el partido en su denuncia ante la Fiscalía, en la que añade que el medio ha "adobado" el reportaje con la conclusión de que existió financiación ilegal del partido.

La presunta revelación de secretos pudo continuar en un posterior reportaje publicado el domingo 14, que también incorpora pantallazos de hojas de cálculo del PSOE.

En la denuncia, la representación del PSOE advierte a Anticorrupción de que The Objective reconoce en sus publicaciones "sin rubor" que los documentos forman parte de una pieza secreta.

"La filtración que se reconoce solo puede venir de algún funcionario público adscrito a alguno de los órganos que tienen acceso franco a dicha pieza", apunta en la denuncia, pues "no estamos ante uno de los supuestos, por desgracia frecuentes, de filtraciones de actuaciones sumariales a las que tienen acceso todas las partes personadas, lo que dificulta la investigación de su autoría".

En este caso, por tanto, sería un delito de revelación de secretos por funcionario público, penado específicamente en el artículo 417 del Código Penal, señala el PSOE.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.