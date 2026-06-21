El PSOE cierra filas con Begoña Gómez y denuncia la "obsesión" y el "disparate" de Peinado: "Es una causa política"

Los detalles La ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, ha condenado rotundamente la decisión adoptada este jueves por el magistrado y asegura que "no conoce ninguna línea roja" en la causa contra la mujer de Sánchez: "Las ha sobrepasado todas".

El PSOE ha lanzado el lema "Yo, con Begoña" en apoyo a Begoña Gómez, tras la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir juicio oral en su contra, alertando además sobre un posible riesgo de fuga. La decisión ha sido duramente criticada por dirigentes socialistas, quienes consideran las acciones del magistrado como desproporcionadas. La ministra Diana Morant y otros líderes como Montse Mínguez, Miquel Iceta y Óscar López han calificado la medida de injusta y excesiva. Desde hace años, figuras como Óscar Puente han criticado los procedimientos de Peinado, y el PSOE sigue defendiendo que no hay fundamento en la causa contra Gómez.

"Yo, con Begoña". Es el lema con el que el PSOE está mostrando su apoyo a Begoña Gómez después de que el juez Juan Carlos Peinado dictase este sábado la apertura de juicio oral contra ella en un auto en el que, además, alertaba del riesgo de fuga. En las últimas horas se cuentan por decenas las muestras de apoyo que la mujer de Pedro Sánchez ha recibido por parte de dirigentes socialistas. Todos ellos coinciden en que las actuaciones del magistrado son completamente desproporcionadas.

La más contundente ha sido la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, que ha condenado rotundamente la decisión adoptada este jueves por Peinado, del que asegura que "no conoce ninguna línea roja, las ha sobrepasado todas".

Palabras muy similares a las que ha utilizado la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, que califica el auto como "delirante, obsesivo y vergonzoso". Por su parte, el presidente del PSC, Miquel Iceta, habla de "injusticia y disparate".

El líder del PSOE de Madrid y ministro de Transformación Digital, Óscar López, califica la medida de Peinado como "un atropello sin precedentes", algo que respalda incluso el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que califica este sábado como "un día nefasto para los que creemos en la Justicia".

Pero la indignación por las actuaciones de Peinado no es nueva entre las filas socialistas. De hecho, Óscar Puente ya criticaba con dureza los procedimientos del magistrado en septiembre de 2025. "Si tuviera que enseñarle a un estudiante de derecho lo que es una causa prospectiva enseñaría la causa de Peinado contra Begoña Gómez", dijo entonces el ministro de Transportes.

Dos años después del inicio de la instrucción, el PSOE sostiene en bloque que no hay "nada de nada" y que la evolución de la causa contra Begoña Gómez es "un disparate".

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