El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha advertido de que la suspensión del Pleno de las Cortes durante la votación de la Ley de Medidas Tributarias el pasado viernes puede tener consecuencias legales para el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, al tiempo que ha lamentado el "deterioro institucional" que sufre la Comunidad como consecuencia, a su juicio, de la entrada de Vox en el Gobierno.

En una entrevista concedida al programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser, Tudanca ha considerado que PP y Vox, con su votación en contra de su propia Ley de Medidas tras haber cometido un error en los sufragios y respaldar todas las enmiendas socialistas al proyecto, han generado un "bochorno y un ridículo espantoso" que evidenció el "manejo que hacen de las instituciones", lo que, desde su punto de vista "es difícil de digerir".

Además de este error el también portavoz del PSOE en las Cortes ha advertido de las consecuencias que puede tener para Pollán haber suspendido el Pleno hasta en dos ocasiones, la segunda de ella durante una hora y media en medio de la votación de la norma.

"Suspender dos veces un Pleno, donde reside la soberanía de los castellanos y leoneses, puede que tenga consecuencias sobre la propia aprobación de la norma", ha defendido Tudanca, quien ha asegurado que su Grupo se plantea la posibilidad de recurrir los Presupuestos por esta situación ante la paralización del Pleno en el punto en el que se solicitó la votación por nombramiento de la enmienda sobre el ELA presentada por Ciudadanos.

Además, ha insistido en que esta situación, a la que sumó la suspensión durante una hora y media de la sesión tras el error de PP y Vox, puede que no tenga sólo responsabilidades parlamentarias.

"Veremos si legalmente tiene consecuencias para el propio presidente de las Cortes", ha asegurado.

Tudanca ha insistido en que existe la regla parlamentaria básica que establece que en medio de las votaciones no se puede paralizar el Pleno, al tiempo que ha recordado que también se deben cerrar las puertas y está prohibido abrirlas para no alterar el resultado de la votación. "El objetivo de esta norma es que nadie pueda frenar el ejercicio soberano de la democracia", ha defendido Tudanca, quien ha señalado en el viernes no sólo se frenó el Pleno sino que entraban y salían los procuradores en todo momento.

"Parecía el camarote de los hermanos Marx o el show de Benny Hill", ha defendido el líder socialista, quien ha señalado que durante el tiempo en el que el Pleno estuvo suspendido dio tiempo ha replantear el voto a PP y Vox para rechazar la Ley de Medidas ya enmendada por el PSOE.

Tras insistir en la "torpeza" de PP y Vox al frente de las instituciones ha señalado: "Por buscar un lado positivo, le estamos haciendo un gran servicio al país que ve lo que significaría un gobierno de PP y Vox en España".