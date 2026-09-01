Santiago Martínez-Vares advierte que la situación de Ceuta "va a cronificarse": "El problema es irresoluble"

El jurista expone que cada día que pasa la paciencia de los ceutíes "va a ser menor". Además, el propio presidente del Gobierno no ha dado una cifra de cuántos inmigrantes han entrado y cuántos siguen en la ciudad.

Un mes después de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, como expone Santiago Martínez-Vares, se desconoce el número de personas que entraron. "El CNI ha llegado a hablar de 100.000 personas, pero hoy esos datos no los hemos escuchado en boca del presidente del Gobierno".

El jurista añade que tampoco se sabe cuántos permanecen en la ciudad autónoma. "Soy de la teoría de que es imposible que este asalto a la ciudad de Ceuta no se conociera por Marruecos", reflexiona. Martínez-Vares recuerda que el primer ministro que el primer viaje que ha hecho un ministro del Interior de España "es a Marruecos".

"Lo primero que hace Marruecos es montar al ministro del Interior español en un helicóptero y enseñarle cuántos inmigrantes tiene acampados en situaciones infinitamente peores que las que estamos viendo en Ceuta", añade. "Se lo dice a las claras", expone: "El día que queramos abrimos la puerta y tenéis un problema sideral".

Martínez-Vares que ese problema y está "aquí encima". "Es irresoluble", reflexiona, "esto no se soluciona en un mes, va a cronificarse y cada día que pase la paciencia de los ceutíes va a ser menor". "Escuchar a un presidente del Gobierno sin ser capaz de decir cuánta gente entró y cuanta permanece, y, sobre todo, culpando a cualquier menos a Marruecos nos hace ponernos en cuándo será la próxima vez que Marruecos lo haga", concluye, "y cómo responderemos".

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