Cembrero apunta a un Marruecos "arrepentido" como responsable de la situación en Ceuta: "Les ha salido el tiro por la culata"

El periodista expone que desde el país vecino señalan que lo sucedido ha afectado a su imagen, debido a que pueden parecer un país que no controla su frontera.

Ignacio Cembrero ha compartido una reflexión sobre la inacción marroquí en la frontera con España en Ceuta. El periodista indica que si las fuerzas de seguridad marroquíes se han cruzado de brazos "algún tipo de complicidad marroquí hay".

"Empezó a cruzarse de brazos cuando todavía no eran miles", expone, "a partir del 24 o 25 de julio cuando empiezan a llegar más nadadores porque las playas adyacentes a Ceuta, por el este y por el oeste, no están vigiladas". "Si hay una vigilancia, miran hacia otro lado", añade.

"¿Tú tienes la certeza de que ha sido Marruecos quienes han organizado esto?", plantea Ignacio Escolar. "Absolutamente", responde, tajante, Cembrero, "pero también tengo la certeza de que la operación era mucho más pequeña y se les ha ido por completo de las manos".

El periodista cree que es algo de lo que, además, "están profundamente arrepentidos porque creen que el tiro les ha salido por la culata en términos de imagen" por dos motivos: "Da la impresión de ser un país que no controla su frontera y porque en cuanto la frontera se abre un poquito, todos se quieren ir".

"Están bastante arrepentidos", añade, "y creo que la prensa marroquí está muy controlada y apenas habla de estos temas, hay que ver lo qué se dice en las redes sociales marroquíes sobre este asunto".

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