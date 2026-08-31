Halima Hamed, de la ONG Luna Blanca, cree que la situación en Ceuta "va para largo": "Sabemos cuándo ha empezado, pero no cuándo va a terminar"

"Todos estamos cansados y queremos volver a la normalidad, pero la situación que vive Ceuta es insostenible y supera con creces su capacidad de absorción, pero todo esto no rivaliza para nada con la humanidad", defiende la portavoz de la ONG Luna Blanca.

Muchos de los menores migrantes que se encuentran en Ceuta están siendo atendidos por la ONG Luna Blanca. El Objetivo habla con su portavoz, Halima Hamed, que afirma que su perspectiva es que "esto va para largo": "Sabemos cuándo ha empezado, pero no cuando va a terminar".

Allí explica que se están encontrando con perfiles muy variados, "desde niños con apenas 6 o 7 años, familias enteras, chicos adolescentes, pero lo que más llama la atención es que esta vez han entrado muchísimas niñas no acompañadas y familias enteras con niños muy pequeñitos".

Su ONG está sufriendo bulos y ataques por asistir a los migrantes: "Nos afecta que nos culpen de que estas personas no vuelvan a su país de acogida por el hecho de que ayudamos con la comida", asegura Halima, a la que "duele mucho que quieran coartar la humanidad en sí".

"Todos estamos cansados y queremos volver a la normalidad, pero la situación que vive Ceuta es insostenible y supera con creces la capacidad de absorción que tiene la ciudad, pero todo esto no rivaliza para nada con la humanidad", añade.

Su ONG lleva cuatro décadas trabajando con personas vulnerables y en riesgo de exclusión social, sobre todo ciudadanos ceutíes. Sin embargo, indica que cuando alguien acude a ellos "no se pregunta el credo ni nos fijamos en el color".

El objetivo de su organización, apunta Halima, es el de "ofrecer un plato de comida caliente a todas las personas vulnerables que así lo necesitan y ahora mismo creemos que las personas que han entrado también son personas vulnerables. No podemos olvidar que detrás de cada cifra, de cada inmigrante, hay una historia real, algunas muy dramáticas".

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