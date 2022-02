Momento surrealista este lunes en el Congreso de los Diputados, donde uno de los invitados a la Comisión de Investigación relativa a la gestión de las vacunas y el Plan de Vacunación ha esgrimido tesis contrarias a las vacunas frente al coronavirus.

Se trata de Joan-Ramon Laporte Roselló, profesor honorario de la Universitat Autónoma de Barcelona, que durante su intervención ha negado que las vacunas salven vidas, ha cuestionado la vacunación en niños y adolescentes y ha llegado a tachar la vacunación masiva contra el COVID-19 de "experimento".

Según este profesor, los ensayos clínicos "no muestran que las vacunas reduzcan la mortalidad" e incluso ha afirmado que "estamos ante un experimento que atañe potencialmente a la totalidad de la ciudadanía". No obstante, durante su intervención ha asegurado que no es antivacunas.

Laporte Roselló ha acudido invitado conjuntamente por Unidas Podemos y el PSOE, a propuesta de la formación morada. Preguntados al respecto, desde Podemos han argumentado que este invitado está a favor de las vacunas pero que defiende que la farmacovigilancia debe ser extrema.

También desde el PSOE han destacado que el invitado ha negado ser antivacunas durante su comparecencia. Los socialistas apuntan que no sabían qué discurso iba a tener y que, por su condición de catedrático de Farmacología, este invitado lo que pide es mayor rigor en las agencias y en la transparencia de datos.

Esta polémica intervención se ha producido durante la Comisión de Investigación relativa a la gestión de las vacunas y el Plan de Vacunación en España, cuyo objeto es examinar los problemas y dificultades que se hayan producido hasta la fecha en el proceso de vacunación, entre otros aspectos.