La princesa Leonor estudiará un grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid

Los detalles La Casa Real confirma el nuevo destino de la princesa una vez concluya la formación militar que sigue cursando. La heredera de la Corona compaginará sus estudios con sus compromisos institucionales.

La princesa Leonor, tras finalizar su formación militar, estudiará el Grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid a partir de septiembre de 2026. Este programa, ubicado en el campus de Getafe, tiene una duración de cuatro años. Leonor ha superado el proceso de selección para estudiantes con bachillerato en el extranjero y ha sido admitida por el Comité de Evaluación. Durante sus estudios, compaginará sus compromisos institucionales como heredera de la Corona. El Rey ha informado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre esta nueva etapa académica. El grado incluye materias como Ciencia Política, Derecho, Economía e Historia.

La princesa Leonor ya conoce su próximo destino una vez concluya la formación militar que está realizando. La Casa Real ha confirmado este lunes que la heredera de la Corona estudiará el Grado de Ciencias Políticas a partir de septiembre en la Universidad Carlos III de Madrid.

El programa académico, impartido en el campus de Getafe, tiene una duración de cuatro años y se iniciará en el tercer cuatrimestre de 2026. La Princesa de Asturias ha superado satisfactoriamente el proceso de selección que se aplica a los estudiantes que han cursado sus estudios de bachillerato en el extranjero y ha obtenido la resolución favorable del Comité de Evaluación en el proceso de admisión, según informa la Casa Real.

Zarzuela también detalla que Leonor compatibilizará este periodo de su educación superior con sus compromisos institucionales como heredera de la Corona, al igual que ha hecho durante el periodo del bachillerato y los tres años en las academias militares. Su Majestad el Rey ha informado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de este nuevo periodo de la formación académica de la princesa.

Este grado universitario incluye, entre otras, materias relacionadas con la Ciencia Política, las Humanidades, el Derecho, la Economía, la Sociología, la Historia y las Relaciones Internacionales.

La Princesa cursará así este grado homologado junto a los más de 24.600 alumnos que se forman actualmente en la UC3M, de los cuales el 20% son estudiantes internacionales y el mismo porcentaje son alumnos que estudian con becas del Ministerio de Educación, de la Comunidad de Madrid o de alguno de los programas propios de la UC3M.

Al haber cursado sus estudios de Bachillerato en el extranjero, y no haber realizado la prueba de acceso a la universidad, la solicitud de la princesa Leonor se enmarca en lo que la Universidad Carlos III denomina 'early admission'.

Un procedimiento de admisión anticipada, propio de la Universidad Carlos III de Madrid, para estudiantes internacionales y por el que acceden a la universidad madrileña cada año en torno a 300 alumnos. Según consta en la web del centro, esta vía de acceso está abierta a los alumnos que tengan "un buen expediente".

La Princesa comenzará así sus estudios universitarios en una institución pública con orientación internacional y joven, se creó en 1989, y cuyo primer rector fue Gregorio Peces-Barba, uno de los siete 'padres' de la Constitución de 1978. El campus de Getafe de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas será durante los próximos cuatro años el espacio donde se formará la heredera de la Corona tras su paso por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y el Espacio.

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