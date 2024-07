El presidente de Ceuta, el 'popular' Juan Jesús Vivas, ha reclamado este martes "sentido de Estado" y "solidaridad" a las comunidades autónomas para reubicar a los menores migrantes no acompañadosy ha tildado la situación de "insostenible". Algo que ha pedido a su propio partido, presionando para que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, apoye la reforma de la ley de extranjería que propone el Gobierno central: "Debería apoyarla". Asimismo, ha cargado contra Vox y ha asegurado que la postura de los de Santiago Abascal es "hipócrita y una excusa".

En una entrevista en Hoy por hoy, programa de Cadena Ser, el presidente ceutí ha subrayado la importancia de reubicar a los niños migrantes y que ha de tomarse como una "cuestión de Estado". "Merecería ser aparcada del ámbito de la confrontación política y partidista y situarse en el ámbito de asuntos de Estado", ha añadido, apelando "al sentido del Estado también del PP". "De todos, también del gobierno. Nadie debe utilizar este asunto para hacer batallas ideológicas", ha afirmado.

Preguntado si su partido debería apoyar la reforma, ha sostenido que sí: "El PP debería apoyar esta reforma de la ley de extranjería, siempre y cuando responda a una medida estructural y eficaz para resolver el problema". Para el dirigente es urgente abordar esta situación y ha instado a "entrar en un proceso, de forma inmediata, de negociación y acuerdo para que la medida salga como todos pretendemos".

"Un incremento del 365%"

"Lo que destaco es que el PP ha manifestado su compromiso con la solidaridad en este ámbito. Tenemos un foro para llegar al acuerdo que es la Conferencia Sectorial", ha subrayado, recordando que esta cita tiene lugar este miércoles en Tenerife. En cuanto a lo que se refiere a los menores, "es ahí donde debe abordarse esta situación que se vive en Canarias y Ceuta es insostenible".

Y ha vuelto a apelar "a la solidaridad y al sentido de Estado" porque es "necesario buscar fórmulas que alivien de manera inmediata esta situación mediante los planes de contingencia entre todas las CCAA y al mismo tiempo asumir que estamos ante una situación de carácter estructural". Sobre si esta solidaridad existe, ha sostenido que "las razones por las que no se ha llevado a cabo el plan de respuesta no han sido apelaciones a la falta de solidaridad o negativa de acoger menores o que no merecen atención". "Tengo que confiar en la lealtad institucional, solidaridad y sentido de Estado y en los pilares de la Constitución", ha confiado.

"Hay una situación insostenible. En Ceuta, hemos tenido un incremento del 365% de las llegadas en comparación con el mismo periodo del año anterior. Ceuta tiene multiplicada por cuatro la capacidad de acogida. Está sobrepasada... En esta situación creo que el Estado tiene que dar respuesta", ha afirmado. Y ha urgido "modificar la ley para que las derivaciones sean automáticas".

Sobre el uso de la Armada para la migración

En cuanto a la medida de poner el Ejército para evitar la migración, ha señalado que "cualquier comentario que pueda hacer del despliegue de la Armada, podría distraernos de la cuestión fundamental y no es que quiera tirar balones fuera". "Hace falta una política común europea en política de migración, pero le apuntaría a enfocar con recursos las causas que originan el fenómeno migratorio. Creo que Europa no ha dado la respuesta acertada a estas causas", ha lamentado.

"Las personas no emigran porque sí, se van para mejorar su vida. Hay que profundizar con la colaboración con los países de origen, es necesario dotar nuestras fronteras, perseguir a quienes trafican y proteger la vida. Hace unos días apareció el cadáver de un chaval. Esto no se repara", ha reflexionado.

Sobre si pesa demasiado la presión de Vox sobre el PP, Vivas cree que no: "En ningún caso he oído que la posición esté condicionada por los movimientos de Vox. Nadie del PP ha negado la solidaridad, la acogida de menores, la atención al menor. Aquí el debate de la migración forma parte de lo cotidiano. Nuestra posición respecto de Vox es absolutamente diferente, irreconciliable". El dirigente del PP ha mostrado una contundencia no muy habitual en su partido, permitiéndose tildar su "postura de hipócrita y una excusa".

"Son irreconciliables porque nosotros pensamos que el menor es menor y merece una atención especial independientemente de su origen, raza o credo. Lo que plantea Vox es el retorno de los menores y esto es inviable, según los últimos pronunciamientos del Supremo. Me parece que son posiciones inviables y que no compartimos en absoluto", ha sostenido Vivas, asegurando estar convencido de que el "PP no se va a someter" a Vox porque "los principios y valores están por encima de los gobiernos".

"He hablado muchísimas veces con Feijoo de esta cuestión. Conozco la posición del presidente. Es una persona comprometida con la solidaridad y la lealtad institucional y el sentido de Estado. Es una persona moderada, centrada, creo que responde a los espíritus de la Constitución y esto me transmite confianza", ha sentenciado.