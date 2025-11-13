Presas, diques y negar la renta mínima a las mujeres con velo: las peticiones de Vox en plenas negociaciones para el sustituto de Mazón

Los detalles Vox ha puesto encima de la mesa de negociaciones con el PP una nueva petición: que la nueva renta de inclusión, una ayuda para colectivos vulnerables, no vaya a las mujeres con velo.

En el contexto de las negociaciones para investir al sucesor de Mazón en Valencia, Vox ha propuesto que las mujeres que lleven velo no puedan recibir la renta mínima para familias vulnerables, una medida que aún debe ser aprobada por el PP. Esta propuesta ha generado críticas desde la izquierda, que considera el acuerdo entre PP y Vox como perjudicial. Además, Vox ha planteado un itinerario de acatamiento de costumbres españolas, incompatible con el uso del hiyab. Por otro lado, Abascal ha solicitado la construcción de presas y diques en Valencia, una iniciativa que el PP apoya, aunque el Gobierno y expertos cuestionan su efectividad.

La nueva petición de Vox, que la nueva renta de inclusión, una ayuda para colectivos vulnerables, no vaya a las mujeres con velo, ha despertado las críticas de la izquierda. "Estamos en una muestra más de este pacto indecente, asqueroso me atrevería a decir, entre PP y Vox. Es una cortina de humo para esconder todo el mal que le están haciendo a nuestro país", ha criticado Francesc Roig, portavoz de Compromís.

Una petición que todavía el PP tiene que aprobar, pero no es la única propuesta de la ultraderecha. También han propuesto un itinerario de acatamiento de costumbres españolas, entre las que el uso del hiyab es incompatible.

Este miércoles en el Congreso, Abascal pidió a Feijóo "movilizarnos para que se hagan presas y diques en Valencia". Una necesidad con la que coinciden los populares. "Estamos de acuerdo. En enero de este año Feijóo presentó el plan Valencia para actuar en las infraestructuras hidráulicas de la Comunidad de Valencia", ha apuntado este jueves el secretario general del PP, Miguel Tellado.

Una propuesta que al Gobierno le parece volver al pasado. "De Vox se puede esperar todo. Todo aquello que remite al concepto de la España que nunca ha existido y sobre todo de la España que no queremos que vuelva", ha señalado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Desde el Gobierno niegan que sea una medida para evitar otra DANA. "Por muchos barrancos y presas que construyamos, lo que sucedió en Valencia es un escenario que se da por perdido", ha asegurado Diana Morant, ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV. Por su parte, los expertos recuerdan que la competencia para construir presas es estatal.