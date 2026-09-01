Preocupación entre padres y profesores por el reinicio del curso escolar en Ceuta: "Mi hija vive aterrorizada"

El contexto Profesores y padres consideran que no existen garantías suficientes para recuperar la normalidad y ponen en duda que los centros educativos puedan abrir como si no hubiera pasado nada en todo este mes tras la entrada masiva de migrantes.

El inicio del curso escolar en Ceuta se ve afectado por la llegada masiva de unos 80.000 migrantes, lo que ha obligado a retrasar tres semanas el comienzo de las clases en centros infantiles. La situación genera preocupación entre los padres, quienes dudan sobre enviar a sus hijos al colegio debido a la presencia policial y la inseguridad. Una madre expresa que su hija está aterrorizada, mientras que algunos docentes han recurrido a spray pimienta por miedo. Se cuestiona la capacidad de los centros educativos para operar con normalidad, ya que algunos migrantes han ocupado instalaciones. Padres buscan alternativas ante la inseguridad.

El curso escolar comienza a verse afectado por la situación insostenible que vive Ceuta a raíz de la entrada masiva de alrededor de 80.000 migrantes. Hay centros infantiles que no van a poder abrir las puertas el próximo martes, por lo que se ha tenido que retrasar el inicio de las clases tres semanas en los centros de infantil.

Preocupa cómo puede afectar a los niños ir al cole rodeados de medidas policiales o, directamente, no poder ir. Y es que hay padres que estos días no están pensando en los libros, ni en los uniformes, están pensado en si llevar o no a sus hijos al colegio en Ceuta.

"Es que mi hija vive aterrorizada", cuenta una madre ceutí. La vuelta a las aulas se mantiene el día 8 de septiembre, aunque este martes ya han arrancado los profesores. Algunos docentes cuentan que han comprado spray pimienta por miedo. "Casi todas mis compañeras, igual que yo, lo llevan encima, en todo momento", confiesa una profesora a laSexta.

Consideran que no existen garantías suficientes para recuperar la normalidad y ponen en duda que los centros educativos puedan abrir como si no hubiera pasado nada en todo este mes. "Los menores tienen derecho a un entorno con dignidad, que no ponga en peligro su vida... seguridad", apunta una profesora.

Una de las escuelas infantiles públicas de la ciudad ya han tenido que retrasar su apertura. Denuncian que junto a el centro van a instalar un gran asentamiento. "No creemos que sea la zona más idónea, rodeada de niños", señala una docente.

Aseguran que algunos migrantes han ocupado, incluso, las instalaciones. Ante esto, hay padres que están buscando ya nuevas alternativas, como cambiarlos de guardería o simplemente no traerlos.

"Cómo voy yo a traer a mis dos bebés con la inseguridad que hay", apunta una madre. Porque la vuelta al cole se hará con un despliegue policial. Policías en las entradas y en las salidas, en las rutas escolares... Niños reencontrándose con sus compañeros mientras los adultos solo son capaces de mirar lo que pasa alrededor.

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