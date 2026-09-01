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Crisis migratoria

Un sitio para rezar y tiendas de campaña: la playa del Trampolín, un hogar improvisado para los migrantes

Los detalles Un mes y dos días después de la entrada masiva a Ceuta, centenares de migrantes continúan hacinados en la playa del Trampolín, donde han creado su propio zoco para comprar y realizar intercambios.

MIgrantes crean una zona para rezar en la playa del Trampolín.
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La playa del Trampolín, en Ceuta, se ha convertido en un hogar improvisado para centenares de migrantes que siguen en la ciudad autónoma tras la entrada masiva que se produjo a finales de julio y que ue no han conseguido plaza en uno de los espacios habilitados por las administraciones.

Un mes y dos días después, continúan hacinados en este lugar, donde no solo han montado sus propias chabolas. En esta playa se puede ver cómo también han creado con botellas rellenas de arena su lugar para rezar, orientado a la Meca.

Además, también han creado su propio zoco, donde compran y realizan intercambios de calzado, neoprenos para meterse al mar, camisetas o utensilios para comer. Un lugar en el que viven mientra la basura continúa acumulándose.

El perfil de las personas que viven en estos asentamientos es, en su mayoría, de hombres jóvenes que vienen de Marruecos. Las chozas que han construido están hechas en su mayoría con cañas, bolsas de basura, cartones, mantas y con lo que han ido cogiendo de los contenedores. En algunas duermen hasta cinco personas.

Duermen al raso, hacen fogatas para poder resistir la humedad y cocinan lo poco que tienen. Como "baño", recurren a un emplazamiento cerca del mar, donde hacen sus necesidades y se lavan.

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