PNV insta a Sánchez a que disuelva las Cortes en octubre si no ha presentado los Presupuestos: "La legislatura no puede durar más de este 2026"

¿Qué ha dicho? El líder del PNV ha hecho hincapié en que "hay una parálisis parlamentaria" y un "bloqueo institucional". "Para finales de octubre esto tiene que estar despejado. Y ahí tendrá que tomar la decisión Sánchez", ha añadido.

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha insistido en que la actual legislatura no debería extenderse más allá de 2026, subrayando la necesidad de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, disuelva las Cortes en octubre si no logra un acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado. Aitor Esteban, líder del PNV, ha destacado en una entrevista que el Parlamento está "prácticamente paralizado" y que existe un "bloqueo institucional". Esteban también ha reconocido la dificultad de aprobar unos Presupuestos, sugiriendo que si no se logra un acuerdo, será necesario convocar elecciones antes de finalizar 2026. Además, ha descartado la propuesta de Junts de que Sánchez dimita, afirmando que no tiene sentido en este contexto.

"La legislatura no puede durar más de este 2026". Así de claro se ha mostrado el Partido Nacionalista Vasco (PNV) una y otra vez. Pero si la semana pasada el partido jeltzale dio un claro aviso al Ejecutivo pidiendo a Sánchez que "disuelva las cámaras" y "convoque elecciones" si no logra un acuerdo para los Presupuestos, ahora, Aitor Esteban ha puesto un plazo límite: que Sánchez disuelva las Cortes en octubre.

Así lo ha asegurado este viernes el líder del PNV en una entrevista en Onda Vasca, donde ha hecho hincapié en que "hay una parálisis parlamentaria" y un "bloqueo institucional". De esta manera, Esteban ha insistido en que ni hay posibilidades para una moción de censura ni la legislatura tiene una mayoría.

"No se ha aprobado absolutamente ningún Presupuesto, no hay un programa mínimo que una a los partidos que apoyaron la investidura... Esta es la realidad. No podemos mirar a otro lado", ha señalado Esteban.

El Parlamento está "prácticamente paralizado"

La situación, ha dicho el jeltzale, "tendrá que aclararse" porque esto ha provocado que el Parlamento esté "prácticamente paralizado". "La única forma de salir de esto sería un Presupuesto, pero si no se obtuviera, desde luego, lo que procede es que habría que convocar elecciones", ha asegurado Esteban, quien ha añadido que "la legislatura no puede durar más de este año 2026. Tendrá que disolverla este año".

Aun así, ha reconocido que ve "muy difícil" que salgan adelante unos PGE. "No puedo decir que es imposible, pero viendo las actitudes de unos y otros es muy difícil", ha asegurado. "Después de verano, para finales de octubre esto tiene que estar despejado. Y, por lo tanto, ahí tendrá que tomar la decisión Sánchez", ha añadido.

La propuesta de Junts "no va a ninguna parte"

"Sánchez ha llegado a afirmar que si no hay Presupuestos quizás abría que convocar. Pues sí. Es lo que hay que hacer. Si no los hay corresponde disolver la legislatura este mismo año antes de que acabe este 2026", ha indicado Esteban, quien ha apuntado que "llevamos toda la legislatura sin Presupuestos. No podemos decir que no pasa nada y seguimos otro año".

Sobre la propuesta de Junts de que Pedro Sánchez haga "un Starmer" y dimita, el líder del PNV ha dicho que "no va a ninguna parte". "Eso podría haber sido posible en esos famosos cinco días en los que se retiró a pensar. Ahora, que llevamos más de tres años de legislatura y además ya conocemos cómo es Pedro Sánchez... Si no lo hizo en aquel momento, no creo que lo vaya a hacer", ha añadido.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido