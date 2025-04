El PP planta a Alejandro Fernández y su libro en el que califica a Génova de "trituradora" de líderes del PP catalán

A calzón quitao (La Esfera de los Libros) es el título que ha elegido el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández (Tarragona, 1976) , para el libro que presentó este lunes en el centro de Madrid, y en el que abre una expresa disputa con la estrategia nacional de su partido al considerar que hay "fallos estructurales" que corregir. Quiza sea ese el motivo por el que nadie, pero nadie, asistió a la presentación por parte de la ejecutiva nacional del partido que preside Alberto Núñez Feijóo. Y no sería porque les pillara lejos. El libro se presentó en el Círculo de Bellas Artes de la capital que, además de por su majestuosidad, destaca por estar a apenas 14 minutos a pie de la sede de Génova y a 5 del Congreso de los Diputados.

No obstante, Fernández, que a esa sede de Génova la califica en su libro de "trituradora" de líderes del PP catalán, no estuvo del todo solo. Le acompañó en la presentación la portavoz adjunta del Grupo Popular y exdiputada por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, quien prologa su obra. Álvarez de Toledo definió el libro como un "ejercicio de patriotismo" y aclaró que "no está escrito contra Feijóo sino para Feijóo, para que sea presidente del Gobierno de España". Se ve que hacía falta esa aclaración.

Tampoco evitó Fernández sacar el tema, de forma velada, de esa falta de apoyo de la ejecutiva de su partido: "Es un placer ver la sala llena, aunque quizá para alguno sea un deporte de riesgo estar hoy aquí", dijo al comienzo del evento.

Por su parte, el líder del PP catalán quiso resaltar que su "compromiso" con el partido y Alberto Núñez Feijóo es "absolutamente indiscutible". Sin embargo, Fernández pide "autonomía para poder ser el PP naturalmente, sin giros estratégicos", pues él, dice, a sus 48 años, ya gira más: "El PP catalán gira hacia aquí, y a los dos años el PP catalán gira hacia allí y 30 años girando y girando... Se acabó, yo ya no giro más", señaló. Fernández es crítico desde hace tiempo con el acercamiento que hizo Feijoo a Junts en plenas negociaciones con los grupos para su investidura.

Una "trituradora" de líderes

En su obra, Fernández, que reforzó su posición en las últimas elecciones catalanas, pasando de 3 diputados en 2021 a 15 en 2024, se enfrenta a la estrategia de Génova, a la que acusa de ser una "trituradora" de líderes del partido tanto en Cataluña como el País Vasco: "Hagas lo que hagas, al final Génova te defenestrará. No ha fallado nunca". En Génova no ocultan su malestar por el contenido del libro, si bien no se han pronunciado sobre él desde esta presentación. Sí se refirió a ello Feijóo hace unos días: "A mí me parece muy bien que todo el mundo escriba su libro... y además el título es muy potente", comentó.

A la presentación acudió una variedad de asistentes con mayor o menor relación con el partido, recoge Europa Press: la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre; el expresidente del PP catalán y fundador de Vox, Alejo Vidal Quadras; el portavoz adjunto del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, Rafael Núñez Huesca; y senadores como Lorena Roldán, Jesus Caicedo o Antonio Román, quién es también secretario ejecutivo de Política Municipal y Grandes Ciudades del PP.