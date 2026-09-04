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Entrevista en Al Rojo Vivo

Junqueras responde a si Rufián será el candidato de ERC para las elecciones generales: "Si depende de mí, sí"

Los detalles El líder de ERC se ha pronunciado también sobre un posible adelanto electoral, dejando claro que por parte de su partido el Gobierno "aguantará" porque la alternativa es "infinitamente peor".

Junqueras responde a si Rufián será el candidato de ERC para las elecciones: "Por mi, sí"
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Oriol Junqueras ha dejado que, si de él depende, Gabriel Rufián será el candidato de ERC para las elecciones generales. "Estoy seguro de que él sabe que el mejor lugar del mundo en el que ser candidato es ERC", ha señalado, respondiendo a si él le ha transmitido si está de acuerdo con serlo.

En cuanto a la intención que Rufián tuvo de unificar a la izquierda ha asegurado que es algo que no le incomodó. "Le dije que la idea era fantástica para los españoles", ha desvelado.

Un momento que ha aprovechado para aclarar que ERC no es un partido que esté a la izquierda del PSOE. "Es mucho más amplio que eso. Tiene vocación de grandes mayorías y es un partido que quiere ganar elecciones", ha indicado.

Además, ha confesado que a él le gustaría volver a ser candidato. "Lo fui una vez y no me fue mal. Me gustaría volverlo a intentar, pero nunca me han dejado", ha reconocido.

Por otro lado, sobre un posible adelanto electoral, Junqueras ha destacado que, por su parte, el Gobierno seguirá aguantando porque la alternativa es "infinitamente peor". "El PP lo constatará cuando tenga dentro del Ejecutivo a Vox, porque será bastante peor de lo que ha sido para el PSOE tener a Sumar", ha asegurado.

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