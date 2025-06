Rita Maestre analiza el desplante de Ayuso a Mónica García: "La he visto desencajada, nerviosa"

Rita Maestre ha hablado en Al Rojo Vivo sobre el momento de tensión vivido entre Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y Mónica García, ministra de Sanidad, en la conferencia de presidentes de Barcelona. En palabras a Antonio García Ferreras, Maestre afirma que Ayuso "no ha sido capaz de sostener la mirada" a la miembro del Ejecutivo de Pedro Sánchez y expresa que la ha visto "nerviosa y desencajada".

"Ayuso no ha sido capaz de sostener la mirada y de devolver el saludo con la normalidad institucional con la que debería ser. Como ha sucedido con el resto de los presentes en la conferencia. Y es mentira, nunca la hemos llamado asesina", cuenta Maestre.

Y prosigue: "Sostenemos que los protocolos de la vergüenza en Madrid fueron una indignidad y una injusticia. La he visto muy desencajada y nerviosa. No ha sido capaz de sostener la mirada como tampoco lo pudo hacer ante las víctimas y los familiares que estaban en la Asamblea. Les volvió a tratar mal y a humillar".

"Hay nerviosismo por el crecimiento de sus problemas judiciales. Lo que cree haber dejado atrás cada vez es más un problema político y personal. Ella era la principal jefa de aquel Gobierno". cuenta Maestre.

La miembro de Más Madrid pone en el foco esos protocolos de la vergüenza: "Fueron discriminatorios. Se eligió quién podía ir a los hospitales y quién no. Iban los que tenían seguro privado. Los de las residencias murieron de forma indigna. Lo dice Reyero, que dimitió para no aplicar esos protocolos, y también lo dicen el sentido común y la evidencia empírica".

"A Ayuso solo le queda mentir. No la hemos llamado asesina, y como no quiere que se hable de todo eso le da una patada a un balón para que se hable de otra cosa. No ha sido capaz. Es mentira, por eso no ha podido mirar a los ojos a Mónica García.

Maestre concluye mencionando a Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de Ayuso: "La hemos visto aislada. Esa jugada comunicativa le ha salido peor".