Sánchez defiende el uso de las lenguas cooficiales frente a las críticas de Ayuso: "Es la prueba de un país que integra y no excluye"

Por primera vez en la Conferencia de Presidentes, el uso de las lenguas cooficiales está permitido. Es decir, el catalán, el euskera o el gallego podrán ser utilizados por sus presidentes autonómicos si así lo consideran. Una idea aprobada por Pedro Sánchez, pero que ha encontrado, de nuevo, la firme oposición de Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta madrileña, en la previa del encuentro que tiene lugar este viernes en Barcelona, aseguró que no se iba a poner el pinganillo para que pudiera escuchar en castellano las palabras de otros en diferentes lenguas. Para Ayuso, esta decisión es una acción del Gobierno que hace "provincianismo con el secesionismo catalán".

Aunque la medida incluye la posibilidad de otras lenguas, como podrían utilizar los también presidentes autonómicos populares Carlos Mazón o Alfonso Rueda, la madrileña centró la crítica en que se pudiera utilizar el catalán: "Ya veré lo que haré con esos pinganillos, ya les digo que no me los pienso poner. Porque en lugar de defender el español en todos los rincones, lo que hacen es utilizar el catalán, la lengua de los catalanes, para hacer provincianismo con el secesionismo catalán". "Ya les digo que no me los pienso poner", concluyó Ayuso acerca del asunto.

No obstante, Pedro Sánchez se ha mostrado firme al respecto antes de dar comienzo a la Conferencia de Presidentes. En una intervención previa a iniciarla y acompañado de Salvador Illa, el presidente del Gobierno se ha mostrado orgulloso de que esta sea la primera ocasión en la que se puedan utilizar las lenguas cooficiales.

"Cuando recibimos la propuesta de algunos gobiernos autonómicos que tienen lenguas cooficiales reconocidas en su Constitución para poder ser utilizadas por primera vez en la Conferencia de Presidentes, pues lógicamente no podíamos sino decir que sí. Eso es la prueba de un proyecto de país que integra y no excluye, que reconoce como activo lo que es la diversidad territorial de un gran país como es España", ha afirmado.

Pradales habla en euskera y Ayuso se va

Y, como estaba previsto, Salvador Illa ha hablado en catalán. Lo ha hecho en la intervención previa al encuentro, pero también lo ha hecho con todos los presidentes autonómicos sentados ya en la mesa. Según ha podido saber laSexta, el president ha utilizado el catalán y Ayuso no se ha levantado como se había insinuado que haría.

Pero, poco después, sí lo ha hecho. Y lo ha hecho cuando Imanol Pradales, lehendakari, ha utilizado el euskera para su intervención. Según ha confirmado fuentes de la presidencia madrileña, Ayuso ha cumplido su advertencia hecha en la previa y solo volverá a la conferencia cuando regresen las intervenciones en castellano.