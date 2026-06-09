Pilar Gómez: "De forma privada, Marlaska siempre ha dicho que la directora de la Guardia Civil no era una persona de su confianza”

Pilar Gómez analiza los abucheos y gritos de dimisión contra Marlaska y recuerda que, mientras la directora de la Guardia Civil tiene "una relación muy estrecha" con Pedro Sánchez, en el caso de Marlaska no era una persona de su confianza.

Fernando Grande-Marlaska comparecía en una dura sesión del Senado, donde los senadores del PP le han pedido su dimisión. El ministro del Interior, mientras tanto, volvía a defender a la directora de la Guardia Civil tras conocerse que se reunió en tres ocasiones con Leire Díez.

Pilar Gómez explica en Más Vale Tarde que Mercedes González "es una persona con una relación muy estrecha con el presidente del Gobierno", ya que "han coincidido en el PSOE madrileño mucho tiempo".

Sin embargo, señala que Marlaska, ante el nombramiento de González, "nunca públicamente, pero sí de una forma privada, siempre ha dicho que no era una persona de su confianza".

En este sentido, la periodista afirma que "puede ser que a Marlaska le hayan mentido", pero que, en cualquier caso, "faltan explicaciones y la directora de la Guardia Civil debe salir".

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