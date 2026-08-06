El PP pide que Sánchez comparezca de urgencia en el Congreso por la crisis de Ceuta junto a Marlaska, Robles, Albares y Bolaños

La iniciativa llega después de varios días marcados por una llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma, una situación que ha provocado un intenso enfrentamiento político entre el Gobierno y la oposición.

El Partido Popular ha movido ficha en el Congreso de los Diputados y ha registrado la solicitud para que se convoque de manera urgente la Diputación Permanente con el objetivo de celebrar un pleno extraordinario en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dé explicaciones sobre la gestión de la crisis migratoria en Ceuta.

La iniciativa llega después de varios días marcados por una llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma, una situación que ha provocado un intenso enfrentamiento político entre el Gobierno y la oposición.

En los últimos días, el Ejecutivo ha desplegado refuerzos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del Ejército para controlar la frontera, mientras continúan las labores de atención humanitaria.

Además de la comparecencia del jefe del Ejecutivo, los 'populares' reclaman que acudan al Congreso cuatro ministros directamente implicados en la gestión de la crisis: la ministra de Defensa, Margarita Robles; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

El objetivo de la formación es que los socialistas expliquen la actuación del Gobierno desde el inicio de la emergencia y las medidas adoptadas para responder a la situación. La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo considera que Sánchez debe dar explicaciones ante la Cámara dada la gravedad de los acontecimientos.

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