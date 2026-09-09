El PSOE acusa a PP y Vox de "sembrar el miedo" tras la decisión del Supremo sobre la 'ley de nietos'

El contexto El Supremo ha dejado en suspenso las altas incorporadas al CERA como consecuencia de la 'ley de nietos', hasta que los consulados acrediten que los nacionalizados cumplen con la condición de ser descendientes de exiliados españoles.

El PSOE ha expresado su desacuerdo con la decisión del Tribunal Supremo de suspender las altas en el censo electoral derivadas de la 'ley de nietos', según Rebeca Torró, secretaria de Organización del partido. Torró acusa al PP y a Vox de infundir miedo manipulando el censo. La suspensión afecta al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) hasta que se verifique que los nacionalizados son descendientes de exiliados españoles. El Supremo adoptó esta medida tras la solicitud de Iustitia Europa y Vox. El PSOE critica la estrategia de PP y Vox de cuestionar el sistema democrático, calificándola de irresponsable.

El PSOE no comparte la decisión del Tribunal Supremo (TS) de dejar en suspenso las altas en el censo electoral por la 'ley de nietos', según ha asegurado su secretaria de Organización, Rebeca Torró, que ha acusado a PP y a Vox de "sembrar miedo con la falsa manipulación del censo".

El PSOE se ha referido así a la decisión del Supremo de dejar en suspenso las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) como consecuencia de la 'ley de nietos', hasta que los consulados acrediten que los nacionalizados cumplen con la condición de ser descendientes de exiliados españoles.

"Es imprescindible que el Tribunal Supremo resuelva cuanto antes. El derecho a voto es sagrado en democracia. Sembrar miedo con la falsa manipulación del censo solo revela la desesperación de PP y Vox. Ya les advierto: no van a llegar ni con los atajos", ha indicado Torró un mensaje en X.

Una decisión que llega al estimar parcialmente la medida cautelar solicitada por Iustitia Europa y Vox en los recursos presentados contra el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) del pasado 16 de julio, que señaló, entre otras cuestiones, que no podía acordar la no admisión del voto por correo desde el exterior porque excedía a sus competencias.

Según el PSOE, lo "verdaderamente preocupante" es que detrás de la iniciativa de Iustitia Europa "está la estrategia compartida por PP y Vox de bombardear todos los flancos" del sistema democrático, "sembrando sospechas" sobre los procesos electorales y poniendo en duda las garantías de nuestra democracia.

Consideran los socialistas que convertir el derecho al voto de miles de españoles "en combustible para sembrar sospechas electorales es profundamente irresponsable".

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