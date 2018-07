Pedro Sánchez: "No hay mayoría suficiente para un gobierno de izquierdas, lo siento pero no suma"

DEFIENDE QUE LA MAYORÍA LA TIENEN LAS FUERZAS DEL CAMBIO

El candidato a la presidencia del PSOE, Pedro Sánchez ha explicado durante su discurso la razón por la que le dice no a la gran coalición del PP y por qué no es posible un gobierno de izquierdas. Para defender su acuerdo con C's, Sánchez ha señalado que "la izquierda no ha conseguido mayoría" pero sí las fuerzas del cambio.