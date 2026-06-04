Pedraz desconfía de las cloacas del PSOE: pidió a la UCO que solo le informasen a él y a la Fiscalía el día antes de entrar en Ferraz

¿Por qué es importante? El juez pidió que se mantuviera "la debida y rigurosa cautela", que no hubiera ningún tipo de filtraciones e, incluso, dijo que si se producían tendrían que afrontar los responsables las consiguientes medidas disciplinarias.

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, solicitó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que solo le informaran a él y a la Fiscalía Anticorrupción sobre una investigación en la sede del PSOE, omitiendo a sus superiores. Según documentos del sumario, pidió al coronel jefe de la UCO cautela sobre las investigaciones, advirtiendo de posibles sanciones disciplinarias por filtraciones. Esta medida se enmarca en una causa que investiga una presunta trama dirigida por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, para proteger intereses de miembros del Gobierno o del presidente.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedrazhizo una petición especial a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil antes de entrar en la sede del PSOE de la madrileña calle de Ferraz. El magistrado solicitó especial cautela que solo le informaran a él y a la Fiscalía Anticorrupción de las pesquisas y no a sus superiores en el Ministerio.

Así se señala en uno de los documentos recogidos en el sumario, al que ha tenido acceso laSexta. En él se pide al coronel jefe de la UCO "la debida y rigurosa cautela sobre la evolución y el resultado de las concretas investigaciones que le hubieren sido encomendadas, así como de todas las informaciones que, a través de ellas, obtengan".

"De modo que solo deberá informarse de tales extremos a este instructor de estas diligencias y a la Fiscalía Especial; haciéndole saber que la infracción de dicho deber podrá ser corregida disciplinariamente, sin perjuicio de otras responsabilidades a que la misma pudiere dar lugar", recoge.

Este tipo de peticiones son absolutamente habituales en las investigaciones secretas. Sin embargo, llama la atención la fecha, el día antes de que enviara a la UCO a requerir información a la sede socialista. El juez pidió que se mantuviera esa cautela, que no hubiera ningún tipo de filtraciones e, incluso, dijo que si se producían tendrían que afrontar los responsables las consiguientes medidas disciplinarias.

El juez se pronunció así en el marco de la causa que investiga la presunta trama que, según los investigadores, estaba "dirigida" por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y la conocida como fontanera socialista Leire Díez con el objetivo de "proteger los intereses" de "ciertos miembros del Gobierno o a su presidente".

Textualmente, los investigadores definen que la trama "habría llevado a cabo un conjunto de actuaciones indiciadamente delictivas, cuyo fin último habría sido proteger los intereses puestos en juego en virtud de una serie de causas judiciales con afectación al PSOE y, directa o indirectamente, a ciertos miembros del Gobierno o a su presidente".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido