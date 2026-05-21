La petición de Ada Colau a Gabriel Rufián en su ofrecimiento para liderar la izquierda: "Hay que sentarse y concretar"

En sus palabras en Al Rojo Vivo, la exalcaldesa de Barcelona considera que están "en el tiempo de descuento" ante una "situación compleja". Ha valorado la "capacidad de comunicar" del portavoz de ERC en el Congreso: "Yo digo que sí, que puede ayudar".

Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona, ha hablado con Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo. En sus palabras, ha hecho mención a la propuesta de Gabriel Rufián a liderar una alianza de izquierdas a la izquierda del PSOE, algo que ve "maravilloso".

"Es una buena noticia el que haya dado un paso más y que exprese lo que otros pensamos de articular el espacio progresista que quiere una transformación ambiciosa. Rufián ha tenido la capacidad de comunicar y de conectar con ese sentido común y yo digo que sí, que puede ayudar", ha expuesto Colau.

En ese sentido, ha remarcado que el tiempo se acaba: "Estamos en el descuento. La situación es compleja y tensa y nos estamos jugando mucho. Queda un año para las elecciones y hay que sentarse y concretar. Hasta ahora todo se ha centrado o limitado a hablar en los medios".

La exalcaldesa de la Ciudad Condal ha señalado el "problema en casa" que tiene Rufián: "Cuando dice algo sale alguien de ERC y dice que no están en esa posición. Por eso no se ha sentado a concretar en reuniones formales esa propuesta. Para los de fuera de Cataluña, ERC prioriza las elecciones catalanas y considera que las españolas son secundarias. Es un error, no se puede estar de espaldas al Gobierno de España".

Y es que Colau ha puesto especial énfasis en la situación actual en España: "Que no se pierda un solo voto y que no gobierne la extrema derecha. Se pone en peligro la vida de miles de personas".

"Es un momento histórico que requiere generosidad, valentía e innovación", ha afirmado Ada Colau.

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