Este jueves 18 de mayo, habrá paros parciales en el Metro de Madrid tras la convocatoria de CCOO para exigir la contratación "inmediata" de trabajadores para cumplir el 120% de la tasa de reposición. El texto publicado por el sindicato recalca que en el mes de abril hubo numerosas estaciones sin personal en los diferentes turnos de trabajo. Cabe resaltar que los paros parciales que tendrán lugar a lo largo de la jornada son de cuatro horas y podrían provocar aglomeraciones en las horas punta.

El sindicato solicita una mayor contratación de plantilla y así lo ha trasladado el sindicato en un comunicado, en el que reprochan a la dirección de la empresa que podrían haber contratado a 332 personas en 2022 y solo se cubrieron 205 plazas trasladando las 127 restantes a 2023. Para este año, desde CCOO. aseguran que no se van a incorporar las 325 personas que se podría, sino que "nada más que al mismo número de personas que se jubilen", lo que implicaría 85 menos que el máximo admitido. "Esta situación está provocando que tengamos un gran número de estaciones sin personal de Metro en los diferentes turnos de trabajo. Es significativo el dato del número de puestos de trabajo en las estaciones que no se cubrieron durante el mes de abril y por tanto no había ninguna persona para poder atender a usuarios", ha remarcado el sindicato

Servicios mínimos y líneas afectadas

Desde Metro, han informado que habrá servicios mínimos entre las 9:00 horas y las 23:30 horas y circulará una media global del 62% de trenes de la red municipal de transporte público. En relación a las líneas afectadas, el paro afecta a toda la red de Metro de Madrid, por lo que todas las líneas tienen afectaciones.

Otras quejas: "falta de inversión"

En el comunicado de CCOO también han subrayado otras problemáticas del medio de transporte y critican la falta de inversión. Argumentan que "está produciendo un importante deterioro de fiabilidad en los mantenimientos que se realizan por la falta de repuestos como, por ejemplo, condensadores, resistencias, semiconductores de cubas, material para la refrigeración de cubas, resortes para los ganchos que acoplan los trenes, discos de freno...". Además han destacado que "el 80% de las lunas frontales de los trenes 2000 están rajadas y no hay repuestos, faltan rodamientos, limpiadores de bandaje, juntas para los paneles neumáticos, tirestores para las cubas, etc.".