Pablo Echenique: "Podemos es la mejor herramienta de cambio y no veo razón para crear una nueva"

El secretario general de Podemos en Aragón, Pablo Echenique, ha declarado este sábado en el 'Foro por el Cambio', concretamente en la mesa sobre 'Ciencia, Investigación y Universidad', que siente un "máximo respeto a todas las iniciativas, pero creo que en estos momentos es mucho más importante para la ciudadanía que las fuerzas políticas no se dediquen tanto a hablar de sí mismas, de las etiquetas o de quien está o deja de estar", ha criticado.



"No me parece que a la ciudadanía le preocupe demasiado este tipo de debates que tienen muy poco que ver con el paro, con la crisis o con el cambio de modelo productivo de nuestro país", ha señalado, para añadir además que no se puede hablar aún de una posible candidatura que compita con Podemos en las generales porque no cree "que todavía haya nada creado en ese espacio".

Así, ha defendido que Podemos "es la mejor herramienta para el cambio en este país". "No veo ninguna razón para crear una nueva siendo los plazos que son. Creo que hay mucho por hacer y como estamos viendo en este foro, todo aquel que quiera hacer propuestas y rescatar a la ciudadanía en Podemos tienen las puertas abiertas", ha ofrecido.

"Siempre hemos entendido que la unidad popular tiene más que ver con que toda la ciudadanía apoye un cambio social en la forma y con la herramienta que sea y no tanto con que una serie de fuerzas políticas preexistentes lleguen a acuerdos", ha criticado, al tiempo que ha señalado que, según lo que él ha podido comprobar en su Comunidad. "Es evidente que la participación de IU" en 'Ahora en Común' "está siendo decidida y mayoritaria".

Asimismo, ha argumentado que la fórmula que se utilizó para construir candidaturas de unidad popular en las municipales no es válida a nivel estatal, por la dificultad de articular una estructura que garantice el debate asambleario.

"Hacer una asamblea a nivel estatal o autonómico es mucho más complicado. Requiere una serie de estructuras que Podemos, con mucho trabajo, ha creado y que nos permite afrontar con ciertas garantías las elecciones. Pero sin esas estructuras, a tres meses de las elecciones, me parece complicado que se pueda construir una candidatura a las generales", ha manifestado.

Sobre el proceso de primarias, Echenique ha señalado que aunque es pública su posición crítica respecto al reglamento y los plazos, el proceso va a permitir que haya "competencia real" y la "participación" de "muchísima gente". "Creo que es bueno abrir debates para mejorar el sistema de elección pero sería faltar a la verdad decir que el sistema no es democrático", ha afirmado.