Pablo Casado insta a Sánchez a iniciar el artículo 155 si Torra no quita los lazos amarillos

En una entrevista con Antena 3, ha asegurado que es lo que él haría, "ir al Consejo de Ministros e iniciar la aplicación del 155" enviando un requerimiento al presidente de la Generalitat para ver lo que responde, aunque se ha mostrado seguro de que irá en la línea de que hay una monarquía "franquista" y una policía "opresora".

Casado ha reclamado al Gobierno que "ponga orden" en Cataluña y garantice la legalidad porque España "no puede ser un reino de taifas en el que alguien campa a sus anchas delinquiendo", y si la Junta Electoral y la Fiscalía declaran a Torra en rebeldía por no cumplir una orden, la Constitución "está para cumplirse".

Así, ha insistido en que no hay que "sacralizar o demonizar" el 155 porque es un artículo más de la Constitución y no tiene un carácter "opresor" sino "liberador". Y ha apuntado qué pasaría si esta rebeldía de Torra fuera para negarse a dotar los quirófanos de material. "Esto no es quimioterapia", ha replicado ante la pregunta de si no habría una medida menos radical, "es algo tan sencillo como si al Gobierno de Murcia le da por cerrar quirófanos, no puede".

El presidente del PP ha criticado las propuestas de Vox en este ámbito, como la de detener a Torra, y ha dicho que ahí está la diferencia entre un partido "serio", como el suyo, y otro que "no sabe gobernar ni una concejalía".

También ha reprochado a Ciudadanos que se sume a su propuesta de retirar subvenciones a partidos o ilegalizar a relacionados con la kale borroka ilegaliza, como ERC y PDeCAT, que tengan sus líderes procesados por rebelión.