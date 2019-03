Torra mantiene el pulso a la Junta Electoral al no retirar los lazos amarillos tras vencer el plazo

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha decidido mantener los lazos amarillos en los edificios públicos tras vencer el último plazo dado por la Junta Electoral, a la vez que se ha comprometido a acatar el criterio del Sindic de Greuges sobre si debe reconsiderar su postura. Hoy se ha conocido que el president mantuvo una reunión con el Defensor del Pueblo catalán el pasado martes y que hablaron sobre el asunto de los lazos. Mañana jueves, por la tarde, volverá a reunirse la JEC.

La polémica por los lazos también ha llegado a la sesión de control al Govern en el Parlament. Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos, ha preguntado a Torra si ha leído y si ha entendido el escrito de la JEC: "Ustedes han llenado los edificios públicos de lazos que ustedes usan, de esteladas que ustedes defienden, de caras de los presos. ¿Qué les dicen a los ciudadanos que van a las consejerías? ¿que callen y que se aguanten? Es una vergüenza, pero mucho más en época electoral. Basta ya de propaganda separatista en edificios públicos".

Torra le ha respondido aludiendo a su marcha a Madrid como candidata de Ciudadanos al Congreso de los Diputados y le ha espetado que "si ustedes creen que hay símbolos políticos, aceptan que hay presos políticos. Yo nunca prohibiré nada, siempre estaré al lado de la libertad de expresión. No me escondo de nada. ¿Sabe qué jueces están detrás de la JEC?, hay varios que están juzgando a nuestros compañeros (en el juicio al `procés`), que permiten que esté VOX, con los que por cierto ustedes han pactado en Andalucía".

El diputado de Ciudadanos, Carlos Carrrizosa, ha preguntado al conseller de Asuntos Internacionales y Relaciones Institucionales, Alfred Bosch, cómo va a garantizar el Gobierno catalán la neutralidad en las elecciones si no retira los lazos amarillos, a lo que Bosh ha contestado que los lazos ya no estarán "cuando no haya presos ni exiliados políticos": "Tienen un problema grave que se llama encuestas electorales, por eso atizan el fuego con los lazos amarillos. Los lazos ya no estarán cuando no hayan presos ni exiliados políticos".

Desde el Gobierno, el ministro Ábalos ha señalado que ahora lo importante es que se ejecuten los fallos judiciales "y se ejecuten con normalidad". Dice no estar sorprendido con la actitud de Torra: "no es la primera vez". También el líder del PP se ha pronunciado sobre la negativa de Torra y ha dicho que si él fuera el presidente del Gobierno, "iría a un Consejo de Ministros e iniciaría el procedimiento del 155". "Lo que no se puede hacer es que haya kale borroka, que ridiculicen a nuestros hijos en el colegio, que nos revienten la sede (...) y Sánchez diga que no pasa nada, que son declaraciones desafortunadas, porque necesita sus votos", ha afirmado Pablo Casado.

El nuevo plazo de la Junta Electoral venció este martes sin que Torra accediese a retirar la simbología alusiva a los políticos presos, de manera que en la fachada del Palau de la Generalitat sigue colgando la pancarta con el lema 'Libertad presos políticos y exiliados' junto a un lazo amarillo. El president de la Generalitat podría incurrir en responsabilidades penales.

Torra ha enviado un nuevo escrito a la JEC, en el que insiste en la "imposibilidad de llevar a puro y debido efecto el requerimiento mencionado", alegando que la tipología de gestión de los diferentes centros de la Generalitat "es muy variada", ya que pueden estar en manos de empresas públicas o cedidos a privadas, fundaciones, consorcios o entidades sociales.

Pocas horas después, la JEC reaccionó al escrito de Torra y rechazó concederle más tiempo para retirar los lazos amarillos. Según fuentes del Gobierno central, la JEC puede decidir si traslada los hechos a la Fiscalía o si ordena a las fuerzas de seguridad quitar los símbolos de los inmuebles de la Generalitat, misión de la que se tendrían que encargar los Mossos d'Esquadra.