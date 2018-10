Pablo Casado cree que la CUP se puede ilegalizar por alentar la violencia

Dichas fuentes han hecho esta apreciación después de que Casado haya recordado, en declaraciones a los periodistas, que dicha ley permite la ilegalización de formaciones que no condenan o alientan la violencia.

En el encuentro de emprendedores South Summit, Casado ha vuelto a reclamar a Pedro Sánchez que aplique el artículo 155 en Cataluña y lo haga ampliamente, nombrando incluso un nuevo Govern que gestione la comunidad.

Tras acusar a Sánchez de haberse "arrodillado" ante el independentismo, Pablo Casado ha señalado que si él fuera presidente reuniría a los constitucionalistas para hacer un frente común. "O Sánchez decide estar del lado de los constitucionalistas o está inhabilitado para seguir un día más en La Moncloa".

"Si no sabe, o no puede, o no le dejan poner orden tiene que convocar elecciones cuanto antes", ha dicho el líder del PP.