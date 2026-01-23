Óscar Puente responde a Feijóo y dice que el centro de control de Adif nunca perdió el rastro del Alvia: "Se apoyan en bulos difundidos por medios"

¿Por qué es importante? Feijóo indicó este viernes que el ministro de Transportes "no tendría que haber sido nombrado" por parte de Sánchez. "Esto que ha ocurrido es el caos. De la incompetencia, mediocridad y el sectarismo", criticó.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha respondido al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, tras el accidente ferroviario en Adamuz, donde murieron 45 personas. Puente afirmó que el centro de control nunca perdió el rastro del Alvia y que Adif se habría percatado del incidente, incluso sin la llamada del Iryo. Además, criticó a Feijóo por basarse en "bulos difundidos por medios". Puente aseguró que se recopilará toda la información necesaria y que su puesto está a disposición del presidente Pedro Sánchez. Feijóo, por su parte, cuestionó la competencia de Puente en el cargo.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha comparecido este viernes sobre las revisiones del entorno ferroviario en Adamuz y ha aprovechado para responder al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. El ministro ha asegurado que el centro de control nunca perdió el rastro del Alvia que colisionó con el tren descarrilado en el accidente ferroviario, en el que fallecieron 45 personas.

Puente ha afirmado que el Alvia "aparece en todo momento situado en los paneles de control ocupando un determinado circuito de vía" y que Adif se habría dado cuenta aunque el Iryo no hubiese llamado. Además, ha señalado que Feijóo "se apoyan en bulos difundidos por medios".

Asimismo, ha asegurado que van "a recabar toda la información de los controles periódicos y ejecución de la obra". "Cuando se habla de ruptura del carril, de ser correcta la tesis, debió de ser de un carácter tan leve y parcial, que en ningún momento hubo una interrupción de la corriente que habría activado los sistemas de alarma. Cuando un carril se rompe, se corta el flujo de la corriente", ha explicado. Y ha asegurado: "No es un tramo con averías y si ha habido alguna, en ningún caso ha tenido que ver con este evento".

Esta explicación llega después de que Feijóo haya pedido este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dar respuesta a las dudas y preguntas sobre cómo es posible que el centro de control pierda el rastro del Alvia, teniendo constancia telefónica de que está accidentado. Puente ha explicado que el centro de control se dio cuenta de que el Alvia estaba parado y dijo que por eso llamó, "para ver qué pasaba y por qué se encontraba detenido", aunque ha insistido en que no es definitiva y que deberá confirmarse con las pruebas.

Feijóo aprovechó también para indicar que el ministro de Transportes "no tendría que haber sido nombrado" por parte de Sánchez. "Esto que ha ocurrido es el caos. De la incompetencia, mediocridad y el sectarismo", criticó.

Puente ha asegurado en este sentido sentirse "capacitado absolutamente" para seguir al frente del departamento tras el accidente de Adamuz (Córdoba), aunque ha recordado que su cargo está "siempre a disposición" del presidente del Gobierno. "Yo soy una persona nombrada por el presidente del Gobierno y, por tanto, mi puesto está a su disposición siempre. Él puede tomar la decisión de cesarme o pedirme que deje el cargo cuando quiera, pero sinceramente no estoy preocupado", ha subrayado.

