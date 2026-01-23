Feijóo deja atrás el luto por el accidente ferroviario de Adamuz y endurece el tono: "Sánchez ha desaparecido, ¿quién está al mando?"

¿Qué ha dicho? El líder del PP cree que los accidentes en Adamuz y Gelida supondrán "un punto de inflexión", señalando que ha quedado "destruida por completo" cualquier confianza en la gestión del Gobierno de Sánchez.

El luto por los accidentes ferroviarios y la tregua política parece haber llegado a su fin. El PP ha vuelto a endurecer el tono con un discurso en el que Alberto Núñez Feijóo ha acusado a Pedro Sánchez de haber "desaparecido" mientras crecen los interrogantes sobre la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba) y ha instado al Gobierno a dar la cara y "asumir los errores de principio a fin".

"El duelo no puede ser coartada para la opacidad, porque el duelo no suspende las obligaciones del Gobierno, y una de ellas es garantizar la seguridad ferroviaria en nuestro país", ha subrayado el líder de los 'populares' en rueda de prensa en la sede Génova tras la reunión que ha mantenido con el expresidente de Renfe Pablo Vázquez y diferentes expertos en gestión ferroviaria por los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba), en el que han fallecido 45 personas, y el de Gelida (Barcelona), en el que murió un maquinista en prácticas.

De esta forma, ha acusado al Gobierno de no estar "esclareciendo nada". "Está multiplicando la inquietud y está generando caos. Cuantas más cosas dicen, más confunden", ha señalado.

Tras asegurar que el Gobierno está actuando "tarde" y "mal", el jefe de la oposición ha indicado que Pedro Sánchez "no ha aclarado nada sobre lo que ha ocurrido", señalando que eso "no es aceptable, ni desde el punto de vista institucional, ni desde el punto de vista humano". "¿Quién está al mando?", se ha preguntado.

El líder del PP ha destacado que "el estado de las vías es reflejo del estado de la nación", tras subrayar que el Gobierno "tiene que asumir de forma inmediata la magnitud de lo que está pasando en el sistema ferroviario".

En este sentido ha considerado "imposible" reducir lo que está pasando a "inconexos contratiempos" y ha subrayado que los recientes accidentes "no son hechos aislados" sino "un síntoma general de que los servicios públicos esenciales no están funcionando". "Es la evidencia de su colapso", ha añadido.

Además, ha reprochado al Ejecutivo que tras las explicaciones dadas hasta ahora "lejos de aclararse lo sucedido, todo se ha vuelto más confuso y contradictorio".

El líder del PP cree que los accidentes en Adamuz y Gelida supondrán "un punto de inflexión" en una semana en la que, dice, ha quedado "destruida por completo cualquier confianza en la gestión" del Gobierno de Sánchez. "No tenemos el peor ferrocarril de la historia, tenemos el peor Gobierno de nuestra historia", ha señalado.

Un momento que ha aprovechado para indicar que el ministro de Transportes, Óscar Puente, "no tendría que haber sido nombrado" por parte de Sánchez. "Esto que ha ocurrido es el caos. De la incompetencia, mediocridad y el sectarismo", ha criticado.

El PP obligará a Sánchez a comparecer en el Senado si no va al Congreso la próxima semana

Tras esto, ha dejado claro que el PP obligará al presidente del Gobierno a comparecer en el Senado -donde los populares tienen mayoría absoluta- si no acude antes al Congreso para dar explicaciones sobre la seguridad ferroviaria y los accidentes de trenes en Córdoba y Barcelona.

Alberto Núñez Feijóo ha formulado una veintena de preguntas sobre las circunstancias de ambos accidentes que, a su juicio, requieren respuesta inmediata y ha advertido de que Sánchez es quien tiene "la máxima responsabilidad" y por tanto debe responderlas.

"Todas estas preguntas son oportunas, el Gobierno debe contestarlas al máximo nivel", ha dicho, advirtiendo que si Sánchez "no acepta comparecer en las próximas horas" en el Congreso se convocará un pleno extraordinario en el Senado.

