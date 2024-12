Óscar Puente dice que hay pruebas que desmontarían a Aldama: “Le está tomando el pelo a la Justicia”

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha desvelado este viernes que habría indicios y pruebas de las falsedades que el presunto comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, ha presentado contra el exministro José Luis Ábalos.

En una entrevista en laSexta, Puente ha confirmado que desde su ministerio han empezado a analizar los contratos que firmó su antecesor José Luis Ábalos. "Lo que estamos viendo, al menos en el estudio inicial, es que lo que ha dicho no tiene ningún sentido ni pies ni cabeza", ha indicado Puente en referencia a las acusaciones sobre presuntas comisiones que Aldama ha lanzado sobre el exministro Ábalos.

Así, Puente ha asegurado que la semana que viene, cuando terminen el informe, revelarán las principales conclusiones. "Van a ser malas noticias para el señor Aldama, y para la Justicia también, que, desde luego, lo que está haciendo es tomar el pelo a juez", ha asegurado.

Puente también se ha pronunciado en referencia a la entrevista que este viernes se ha publicado en 'El País', en la que Ábalos rechaza las últimas acusaciones de Víctor de Aldama. El exministro niega que planeara quedarse con el piso de lujo en el Paseo de la Castellana que el empresario supuestamente le ofreció a cambio de adjudicaciones de contratos con el Ministerio de Transportes, que dirigía por entonces.

"Yo he dicho muchas veces que lo tendría que ver para creérmelo, y aún viéndolo me costaría creerlo", ha dicho Puente en defensa de Ábalos. Además, ha insistido en que "no creo que José Luis Ábalos sea una persona deshonesta".

El ministro de Transportes también ha hablado sobre la candidatura de Óscar López para convertirse en el próximo secretario general del PSOE de Madrid. Desde el PP dicen que no temen al todavía ministro de Transformación Digital y Función Pública, pero Puente ha sido tajante: "ojo con Óscar López". "Menospreciarle sería un error. Allá ellos. Llega en el momento oportuno en el sitio oportuno", ha añadido.