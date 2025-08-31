Óscar Puente asegura que Pedro Sánchez "tiene voluntad de agotar el mandato"

¿Qué ha dicho? "Si hay o no crisis de Gobierno, será el presidente el que lo tenga que decidir. Yo, desde luego, le aseguro que lo ignoro", ha asegurado.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado que tiene constancia de que la intención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es agotar la legislatura: "El presidente del Gobierno tiene voluntad de agotar el mandato y a mí nadie me ha me ha trasladado nada distinto", ha declarado el ministro en una entrevista con EFE, donde ha respondido así a las declaraciones políticas e informaciones que en los últimos días han apuntado a un hipotético adelanto electoral, --como viene reclamando el PP--.

En lo referente a la hipótesis de una posible crisis en el Gobierno y de una remodelación del gabinete, Puente ha señalado que eso es algo que solo el líder del Ejecutivo sabe. "No soy el más indicado para responderlo. Si hay o no crisis de Gobierno, será el presidente el que lo tenga que decidir. Yo, desde luego, le aseguro que lo ignoro", ha manifestado.

Asimismo, el también titular de Movilidad Sostenible cree que Podemos debería replantearse "lo que está haciendo y dónde quiere ir", tras sostener esta formación que Sánchez busca presentar Presupuestos Generales del Estado para justificar en un eventual rechazo en las Cortes un adelanto electoral. A este respecto, el ministro argumenta que "a lo mejor, (Podemos) tiene mala conciencia". "Yo lo digo con todo el cariño, además, porque yo por la gente de Podemos tengo muchísimo cariño, mucho respeto".

A la pregunta de si considera que la auditoría interna y los subsecuentes relevos realizados en el Ministerio de Transportes han permitido delimitar hasta dónde llegaron las actividades de la presunta trama en la Administración, Puente ha recalcado que los ministerios de Transportes de hoy y el de la etapa del entonces ministro José Luis Ábalos "tienen poco que ver".

Así, Puente ha matizado que solo encargó una auditoría y posteriormente se envió "algún informe" al juez en relación con algunas noticias que se han publicado, y ha calificado de "curioso" que hablen de él "todos los días", cuando llegó al Ministerio de Transportes casi tres años después de que lo dejara el hoy exministro José Luis Ábalos, y renovó "bastante" el equipo a su llegada.

"Parece que salió Ábalos y llegué yo ahí; ha habido otra ministra antes que yo -en alusión a Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana entre 2021 y 2023-. Es curioso que nadie habla de ella, de mí hablan todos los días; incluso me trataron de meter en una historia cuando yo estaba en Valladolid", ha ironizado.

En este sentido, Puente ha subrayado que el Ministerio "obviamente ha cambiado", y se ha declarado "razonablemente tranquilo respecto a cómo están funcionando las cosas", tras recalcar que no se puede "tener la garantía de la limpieza ni de la ética de todas las personas que componen una institución" como Transportes, que es inmensa" y de la que dependen AENA, Adif o Puertos del Estado, entre otros.

Sobre las polémica en torno a sus mensajes en redes sociales, ha defendido que siempre ha pensado que "con miel se consigue más que con hiel", aunque ha reconocido que usa "la hiel bastante a menudo para reaccionar" a otros mensajes, y ha asegurado que se lleva "muy bien" con "muchos" alcaldes del PP -cita los casos de ciudades como Santander, Granada y Almería-: "Tengo muy buena relación y creo que eso es bueno para que las cosas salgan adelante".

"Creo que la colaboración entre instituciones siempre facilita las cosas. Yo siempre he pensado que con miel se consigue más que con hiel, aunque yo use la hiel bastante a menudo para reaccionar, pero yo de partida creo mucho en el acuerdo, creo mucho en el diálogo y creo que si las cosas se dialogan y se hablan, al final los resultados siempre son mejores", ha concluido.