El PP exige al Gobierno "una presencia efectiva del Ejército" en Ceuta y Ayuso habla de una "invasión de España"

¿Qué han dicho? Los 'populares', en un comunicado en redes, han pedido el uso de "instrumentos excepcionales" y advierte de un "riesgo a la seguridad y a la soberanía nacional".

El Partido Popular (PP) ha criticado al Gobierno por la crisis migratoria en Ceuta y Melilla, señalando riesgos para la seguridad y soberanía nacional. Exige al Ejecutivo el uso de "instrumentos excepcionales" y la declaración de Ceuta como "situación de interés para la seguridad nacional". Además, pide un despliegue masivo de fuerzas de seguridad y la intervención de Frontex. También solicita la reforma urgente de la Ley Orgánica de Extranjería para aplicar el rechazo en frontera a entradas marítimas. Isabel Díaz Ayuso y Juan Bravo han calificado la situación de "invasión", acusando a Sánchez de permitirla por motivos políticos.

El PP, en un comunicado a través de redes sociales, ha puesto el foco en el Gobierno ante la crisis migratoria en Ceuta y en Melilla, advirtiendo "del riesgo a la seguridad y a la soberanía nacional que supone" la masiva llegada de personas a ambas ciudades autónomas.

Ante esto, ha exigido al Ejecutivo "la utilización de los instrumentos excepcionales que hay en el ordenamiento jurídico para responder a situaciones excepcionales", empezando por la declaración de Ceuta "como situación de interés para la seguridad nacional": "Hay que recuperar el control efectivo de la frontera, garantizar la devolución de quienes han entrado ilegalmente y preservar la seguridad y la convivencia en unas horas que serán decisivas".

Además, exigen "un despliegue de medios masivo": "Más refuerzos de Policía y Guardia Civil y una presencia efectiva del Ejército en apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado hasta que la situación se normalice, para garantizar la seguridad de la ciudadanía y la actividad económica de la que viven los ceutíes".

"Que el Gobierno requiera inmediatamente el despliegue de Frontex y de sus unidades de intervención rápida, con el fin de reforzar la seguridad, el control y el mantenimiento del orden en la frontera sur de Europa", prosiguen los 'populares'.

La formación que preside Alberto Núñez Feijóo ha exigido además "la tramitación inmediata y en lectura única de la reforma de la Ley Orgánica de Extranjería para garantizar que la figura del rechazo en frontera aplique también a las entradas por vía marítima a las ciudades de Ceuta y Melilla, en los términos de la proposición de ley que registró el PP el 16 de julio".

Y también quieren que Pedro Sánchez comparezca de manera "urgente" en el Congreso de los Diputados: "Que informe de la situación que está produciendo este alarmante aumento de las entradas ilegales, de las medidas que piensa poner en marcha para garantizar la integridad de las fronteras en España y de la Unión Europea y para que dé explicaciones sobre política de cooperación internacional del Gobierno en materia de control migratorio".

Para concluir, exigen que se convoque la "Diputación Permanente para que pueda celebrarse un pleno extraordinario en el Congreso en el que sustanciar dicha comparecencia a la mayor brevedad posible".

Ayuso habla de "invasión"

Mientras, Isabel Díaz Ayuso ha tildado lo que está sucediendo en Ceuta de "invasión". Así se ha expresado en redes sociales, donde además afirma que todo es algo que Sánchez está permitiendo con un motivo: "Está permitiendo la invasión de España por Ceuta para tratar de ocultar todos sus juicios. Hasta ahí llega".

Y no ha sido la única, pues Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP y exdiputado por Ceuta en el Congreso, se ha expresado en la misma línea. "La palabra que mejor define la situación de Ceuta es 'invasión", ha expuesto en una entrevista en 'esRadio'.

"Ayer por la noche, hasta casi las 03:00 de la mañana, estuvimos con el coche recorriendo algunas calles de Ceuta y cualquiera que se acerque a las redes puede ver cómo estaba la gente, deambulando por las calles. Ni el Gobierno ha sido capaz de cifrar esto. Nadie sabe decir nada. Para hacernos una idea, aquí viven 80.000 personas", dice.

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