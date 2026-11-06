La expansión de los centros de datos amenaza con disparar el precio de la luz y las emisiones de CO2

¿Por qué es importante? En España hay 160 centros de datos y se plantea construir 90 más. La expansión de estas empresas conlleva daños para el clima y podría disparar el precio de la electricidad un 200% en 2030, según cálculos del Gobierno.

Zaragoza gasta, de media, 8,2 GWh de electricidad al día. Los centros de datos de Amazon en Aragón, 20,4 GWh, más del doble. Mientras, en países como Irlanda, el gasto energético de estos espacios podrías ser un tercio de todo el país.

En España hay un total de 160 centros de datos y ya se ha anunciado la construcción de otros 90 más, muchos de ellos controlados por la grandes tecnológicas. Y en un contexto de crisis climática como el que se vive, esto genera controversia, ya que necesitan energía durante "prácticamente las 24 horas del día", según David Ribó, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia.

Este gasto responde principalmente a que los dispositivos necesitan sistemas de ventilación que los enfríe. "En una sala metes 5.000 ordenadores juntos y eso hierve", explica Carlos Turró, director de sistemas de la Universidad Politécnica de Valencia. .

Electricidad más cara y más CO2

El Gobierno calcula que podría dispararse el precio de la electricidad hasta un 200% en 2030 y un 65% las emisiones de CO2. El motivo de esta subida sería que, si no se toman medidas para suministrar energía a estas plantas, habrá que tirar de gas. "El precio lo estaría dictaminando el gas y subiría el precio de la electricidad", sentencia Ribó.

Como plan para hacer frente a esta situación, el Ejecutivo plantea exigir a las grandes tecnológicas que asuman el 80% de la electricidad que consuman y que sea renovable. "El centro de datos tendría que instalar energía solar fotovoltaica o eólica junto a baterías", explicó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Cumbre Iberoamericana de este jueves.

La medida está recogida en un decreto-ley que el Gobierno todavía no ha aprobado, a la espera de recibir el dictamen preceptivo del Consejo de Estado. Sin embargo, con las elecciones del 29N a la vuelta de la esquina, queda por ver quién se hará cargo de la medida.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido