Pedro Águeda, sobre el registro en la casa de Ábalos: "Provoca inquietud que se haga en precampaña electoral"

El contexto Este jueves, la UCO de la Guardia Civil registró la vivienda del exministro en Valencia, donde se encontraba su pareja, Andrea de la Torre.

Este jueves, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró la casa del exministro José Luis Ábalos en Valencia, incautando los dispositivos móviles de su pareja, Andrea de la Torre. Según Pedro Águeda de 'elDiario.es', la sospecha de la Guardia Civil se centra en Cristian Corvillo, quien asumió el pago de un local, lo que podría indicar ingresos irregulares. Desde el entorno de Ábalos, explican que Corvillo se hizo cargo del pago tras problemas con el banco. En el PSOE preocupa que esta acción ocurra a solo 24 días de las elecciones generales, generando inquietud en plena precampaña. Águeda señala que no parece haber riesgo de fuga ni ocultación de pruebas.

Este jueves, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron la casa del exministro José Luis Ábalos en Valencia, llevándose los dispositivos móviles de Andrea de la Torre, actual pareja del que fuera dirigente del PSOE.

Pedro Águeda, perodista de 'elDiario.es' explica que "la sospecha de la Guardia Civil viene por Cristian Corvillo, que asume el pago de este local y eso hace sospechar a la UCO que puede estar ingresando un dinero que venga de las mordidas".

"Desde el entorno de Ábalos y Andrea explican que el avalista de la hipoteca era el propio Ábalos, pero cuando el banco le repudió hubo que buscar otra fórmula, y entonces la sociedad de Corvillo se hizo cargo del paso y Andrea estaría reingresando cantidades mensuales periódicas para ir pagándolo", añade Águeda al respecto.

No obstante, en el PSOE ha llamado la atención que esta actuación de la UCO llegue a tan solo 24 días de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre: "El registro ha provocado inquietud por el hecho de que se haga en precampaña electoral".

"No parece que hubiera riesgo de fuga ni de ocultación de pruebas, porque si no el juez habría decretado el ingreso en prisión de los seis detenidos", concluye Pedro Águeda respecto a la operación de la UCO en relación con José Luis Ábalos.

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